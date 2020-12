Bad Düben

Das Friedenslicht aus dem fernen Westjordanland hat es bis ins nordsächsische Bad Düben geschafft. Die Kerzenflamme, die jedes Jahr auf Initiative des Österreichischen Rundfunks in Bethlehem von einem Kind entzündet wird, wurde im Flugzeug – geplant war ursprünglich mal per Schiff – in die österreichische Hauptstadt Wien gebracht und von dort aus unter dem Motto „Frieden überwindet Grenzen“ in Deutschland verteilt. In der Region kam es zuerst in Machern an, von dort ging der Weg weiter nach Beilrode. „Dort habe ich es heute früh abgeholt und bring es jetzt hierher“, so der Torgauer Pfadfinder Dieter „Diddi“ Kurth (54) am Mittwochvormittag.

Das Friedenslicht aus Betlehem. Quelle: privat

Das Licht symbolisiert den Frieden

Drittklässler Arvid Wegner (8) war der Erste, der das Licht teilte. Weitere Laternen standen schon bereit. „Das Licht symbolisiert den Frieden und was jetzt ganz wichtig ist, auch die Gesundheit“, erklärt Dieter Kurth, der den Pfadfindern seit dem Sommer 1992 angehört. Auch über Nordsachsens Grenzen hinaus ist Diddi bekannt wie ein bunter Hund. In der Vergangenheit engagierte er sich in diversen Gremien des Verbandes Christlicher Pfadfinderinnen und Pfadfinder für dessen Entwicklung und ist Mitglied der Landesversammlung des VCP in Sachsen. Länger als zehn Jahre schon bringt er das Friedenslicht Jahr für Jahr ins Evangelische Schulzentrum, wo es sich sowohl in der Grundschule als auch in der weiterführenden Schule bis 22. Dezember die Bad Dübener abholen können.

Nur wenige Schüler waren diesmal dabei

Die kleine Zeremonie fand pandemiebedingt diesmal ohne große Aussendungsfeier nicht in der Kirche sondern im Schulfoyer und im Beisein weniger Schüler statt, die derzeit in der Notbetreuung da sind. So wurde die Friedensbotschaft virensicher weitergegeben. Schulleiterin Doreen Model ist froh, dass das Friedenslicht wieder da ist: „Wir werden gut drauf aufpassen.“

Der Weg des Friedenslichtes in den nächsten Tagen

Vom 16. bis 22. Dezember ist das Teilen des Friedenslichtes täglich von 9-15 Uhr in der Evangelischen Grundschule, Kirchplatz 2, und der weiterführenden Schule, Durchwehnaer Straße 61, möglich. 22. Dezember: Um 17 Uhr wird das Friedenslicht in der Kirche in Zschortau erwartet; um 18 Uhr in Oberglaucha. Dort verteilen es Gemeindeglieder auf viele Windlichter, die sich die Menschen vor der Kirche mit nach Hause nehmen können. 24. Dezember: In Pressel wird das Friedenslicht am Heiligen Abend erwartet. Um 16 Uhr werden die Kirchenglocke läuten – ab dann ist die Kirche offen und die Menschen sind herzlich eingeladen, sich in der Kirche das Licht abzuholen.

Von Kathrin Kabelitz