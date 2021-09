Das große Ausräumen im nordsächsischen Impfzentrum

Belgern

Nur noch die Kabinen im Inneren der Belgeraner Stadthalle halten die Erinnerung ans nordsächsische Impfzentrum wach. Doch auch die werden bald verschwunden sein. Am Montagabend, 18 Uhr, wurden vor Ort die Türen geschlossen. Symbolisch versteht sich, denn schon am Dienstag wurden sie wieder weit aufgerissen. Gilt es doch nun, Unmengen an Einrichtungsgegenständen in Richtung Landeshauptstadt Dresden abzufahren.

In die Halle kehrt die Normalität zurück

Am 11. Januar nahm das nordsächsische Impfzentrum unter Federführung des DRK-Kreisverbands Torgau-Oschatz in der Stadt seinen Betrieb auf. Anfang April lief die Einrichtung dank der Inbetriebnahme dreier Impfstraßen unter Volllast. Am morgigen Samstag gibt es nun noch eine Dankeschönveranstaltung für Helfer. Das war’s dann. Dann wird hier der normale Vereins- und Veranstaltungsbetrieb wieder Einzug halten – sofern es die Corona-Situation zulässt.

Auch die medizinischen Verbrauchsgüter wurden zum Abtransport aus den Regalen geholt. Quelle: Christian Wendt

Im Belgern-Schildauer Stadtrat zeigte man sich zuletzt mehrheitlich erleichtert darüber, dass im Landkreis Nordsachsen ausgerechnet die Stadthalle in Belgern als Impfzentrum auserkoren wurde. Einerseits hatte es hier ein Großteil der Bevölkerung zur Impfung nicht weit, andererseits kann mit den Mieteinnahmen nun die defekte Lichtbandanlage der Stadthalle instandgesetzt werden. „Ein Segen, dass wir das Impfzentrum im Ort hatten. Dadurch zahlen wir die Reparatur aus der Portokasse“, sagte deswegen nicht zuletzt der für die CDU im Stadtrat sitzende Peter Stracke. 54 000 Euro lässt sich die Stadt die Reparatur kosten.

Petra Geschawitz sicherte derweil die Mittagsversorgung der Helfer ab: Es gab reichlich Kartoffelpuffer. Quelle: Christian Wendt

Und diese ist dringend notwendig. „Wir müssen handeln“, sagte beispielsweise Amtsverweser Ingolf Gläser (CDU). „Wenn durch die Kuppeln Regenwasser eintritt, wäre das Parkett ruiniert.“ Den Begriff Portokasse wollte Gläser jedoch nicht in den Mund nehmen. Ihm sei wichtig, dass die Stadt den Vereinen wieder eine gute, sprich regensichere, Halle übergebe.

In Nordsachsen soll es weiter Impfangebote geben

Unterdessen wurde zunächst all das aus der Halle geschafft, was leicht zu transportieren war. Angefangen bei medizinischer Ausrüstung über Mobiliar bis hin zu Rechentechnik der Kassenärztlichen Vereinigung. Hilfe bekam der Torgau-Oschatzer DRK-Kreisverband dabei vom Technischen Hilfswerk Torgau und Pirna sowie vom Deutschen Roten Kreuz aus Dresden.

Noch bis zum Samstag haben Impfwillige von 8 bis 16 Uhr die Möglichkeit, sich in einem Impfbus des Landkreises vor der Halle in Belgern gegen das Corona-Virus impfen zu lassen. Ein Termin hierfür ist nicht notwendig. Wichtig: Auch danach wird es in den Kommunen der Region spezielle Impfangebote geben, die derzeit aber noch in der Abstimmung sind.

Von Christian Wendt