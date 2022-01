Das hat Nordsachsens erster Preisträger mit der Prämie gemacht

Nordsachsen

Die Zahl der Sieger wird bald dreistellig. 93 Frauen und Männer haben den von Landkreis Nordsachsen, Sparkasse Leipzig und LVZ jährlich ausgelobten Mühlenpreis bisher erhalten. 2022 kommen zur 24. Auflage der Preisvergabe die nächsten vier hinzu. Vorschläge können bis zum 4. März eingereicht werden. Eine Jury wird nach einem Punktesystem die ersten Plätze ermitteln.

Der Zscheppliner Martin Herbst gehörte zu den ersten Siegern

Martin Herbst wird in den nächsten Wochen genau verfolgen, was sich tut. Der 42-jährige Zscheppliner gehörte 1999 neben Elisabeth Bachmann, Delitzsch (Soziales), Horst Merker, Bad Düben (Naturschutz) sowie Dagmar Eschrich, Leipzig/Eilenburg (Kultur) zu den ersten Preisträgern, die es überhaupt gab. Herbst, damals gerade mal 19 Jahre alt, wurde in der Kategorie Sport geehrt und dürfte damit neben dem Alleinstellungsmerkmal des ersten auch das des jüngsten Siegers in der Mühlenpreis-Ära für sich beanspruchen. Der damalige Azubi für Gas- und Wasserinstallation war für die Kategorie Sport vorgeschlagen worden und hatte sich prompt durchgesetzt.

Die wichtigste Fragen und Antworten zum Mühlenpreis Wer kann bis wann vorschlagen? Vereine, Verbände, Einrichtungen sowie Privatpersonen aus ganz Nordsachsen können bis 4. März ihre Kandidaten vorschlagen. Zur Auswahl stehen vier Kategorien: Kategorie 1 – KulturLandschaft: Diese Kategorie setzt sich aus den ursprünglichen Kategorien „Kultur“ und „Natur- und Umweltschutz“ zusammen. Sie beinhaltet alle ehrenamtlichen Aktivitäten in den Bereichen Kultur, Natur- und Umweltschutz, Landschaft und Heimatpflege. Kategorie 2 – Sport: Alle ehrenamtlichen Aktivitäten im Bereich des Sports. Kategorie 3 – Soziales: Alle ehrenamtlichen Aktivitäten im sozialen Bereich. Kategorie 4 – Frischer Wind: Alle spartenübergreifenden, ehrenamtlichen Aktivitäten in allen Bereichen, im Besonderen für die jüngere Generation. Die Altersbegrenzung beträgt 18 bis 35 Jahre. Wie setzen sich die Vorschlagslisten zusammen? 21 Vorschläge aus den Jahren 2020 und 2021 sind automatisch noch dabei. Hinzu kommen die neuen Vorschläge. Einreichungen aus den Jahren 2019 und früher, die bisher keine Berücksichtigung fanden, müssten bei Interesse erneuert werden. Wer nimmt die Vorschläge entgegen, wann endet die Frist? Wichtig ist hierbei eine ausführliche und aussagekräftige Tätigkeitsbeschreibung der Kandidaten. Gleichzeitig besteht die Möglichkeit, Fotos in digitaler Form mit einzureichen. Die Unterlagen werden dann umgehend an die Leipziger Volkszeitung zur Veröffentlichung weitergeleitet. Antragsformulare sind über das Amt für Wirtschaftsförderung und Landwirtschaft, Richard-Wagner-Straße 7a, in Delitzsch erhältlich. Ansprechpartnerin ist Kristina Gehrt, Telefon: 03421 758-1056 oder -1059, E-Mail: Kristina.Gehrt@lra-nordsachsen.de.

Für die Preisträger gab es einen Bleiglasfensterschmuck

Gründe, ihn für die Mühlenpreis-Premiere zu nominieren, hatten seine Sportkollegen einige. Jede freie Minute war Martin Herbst für den Sport unterwegs, obwohl er selbst gar keinen trieb. Er gründete den Fußballverein und führte die Volleyballfrauen bis in die Bezirksklasse. Geehrt wurde er aber vor allem, weil er den Um- und Ausbau des Vereinsheimes am Zscheppliner Sportplatz engagiert vorantrieb. „Das war mit Unterstützung der Älteren das erste große Projekt unserer Jugend seit der Wende“, erinnert sich Herbst. 1000 Mark gab es für jeden Sieger und ein nach einem Entwurf der damals achtjährigen Elisabeth Engelhardt aus Wölkau gearbeiteten Bleiglasfensterschmuck. „Das Geld habe ich nicht für mich behalten. Es wurde sofort wieder in die ehrenamtliche Arbeit investiert.“ Und der Glasschmuck?: „Er hing noch viele Jahre bei meiner Mutter im Fenster.“

Ehrenamtler wie Martin Herbst opfern viel Freizeit

Dass der Preis – mittlerweile eine von Jürgen Zich von der Eilenburger Behindertenwerkstatt kreierte Keramik-Wanduhr – noch verliehen wird, findet er richtig und wichtig. Auch er habe sich damals sehr über die Anerkennung gefreut. „Viele wissen doch gar nicht, wer da so im Hintergrund wirkt und was sie alles tun. Oft, ohne dass sie ein Danke oder gar Geld bekommen.“ Es gehe nicht nur darum, sich um ein Fest, einen Verein oder Baumaßnahmen zu kümmern, sondern auch Spenden, Fördermittel, öffentliche Gelder zu akquirieren, Anträge zu stellen. Dabei sei es nicht nur die viele freie Zeit, die für die gute Sache geopfert werde oder der eine oder andere private Euro, der für Porto, Druck- oder Fahrtkosten draufgehe.

Nordsachsens erster Preisträger ist noch immer aktiv

Sich ehrenamtlich zu engagieren – das hat Martin Herbst, der in Zschepplin ein Transportunternehmen betreibt, über all die Jahre durchgezogen. Auch wenn die Arbeitswoche für den zweifachen Familienvater oft 60 Stunden hat. Zwar nicht mehr beim Sport, dafür als Feuerwehrmann und beim Förderverein der Freiwilligen Ortsfeuerwehr Zschepplin, der unter anderem die Dorffeste organisiert oder das Weihnachtsbaumverbrennen, das in diesem Jahr am 29. Januar ab 16 Uhr an der Alten Waage stattfinden soll.

Mühlenpreis soll am 13. Mai vergeben werden

1999 wurden die vier Preisträger bei einer Veranstaltung in der Delitzscher Sparkasse geehrt. Seit einigen Jahren ist das Eilenburger Bürgerhaus Ort des Festaktes. 2020 und 2021 fiel dieser wegen Corona aus, die Gewinner bekamen ihre Preise an ihren Wohn- oder Wirkungsorten von Landrat Kai Emanuel (parteilos) sowie Vertretern der Sparkasse und der LVZ überreicht. Die Initiatoren hoffen nun, dass der für den 13. Mai geplante Festabend in Eilenburg wieder stattfinden kann, wenn auch in etwas kleinerer Form. Dann kann auch eine gute Tradition weitergeführt werden – nämlich, dass die Vorjahressieger die Laudationen auf ihre Nachfolger halten. Und das wären diesmal Jürgen Weinert aus Wölpern (KulturLandschaft), Helmut Böttcher aus Delitzsch (Sport), Anja Weihmann aus Zschepplin (Soziales) und Florian Kern aus Laußig (Frischer Wind).

Von Kathrin Kabelitz