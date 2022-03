Das macht Bad Düben mit einer halben Million Euro

Bad Düben

238 Kommunen in Deutschland profitieren vom Bundesprogramm „Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren“. Aus diesem erhalten sie insgesamt 25,7 Millionen Euro. Mit dem Geld sollten Städte und Gemeinden modellhaft dabei unterstützt werden, längerfristig tragbare Konzepte und Ideen für die Revitalisierung ihrer Innenstädte und Zentren zu erarbeiten und drängende Aufgaben auch kurzfristig umzusetzen.

27 sächsische Kommunen bekommen Geld

Sachsenweit sind es 27 Kommunen, die Geld bekommen – eine davon ist Bad Düben. Die Kurstadt kann mit 540 000 Euro rechnen. Der konkrete Fördermittelantrag musste bis Ende Februar gestellt werden. „Das haben wir getan“, so Bürgermeisterin Astrid Münster (FWG). Noch ist das Geld nicht da, für die Vergabe von Planungsleistungen wird aber bereits alles vorbereitet, denn rund 145 000 Euro davon müssen noch in diesem Jahr ausgegeben werden. Doch wofür soll das Geld in den nächsten beiden Jahren eingesetzt werden?

Studien zur Umgestaltung des Marktplatzes und Freiflächen- und Grünraumkonzept

Zum einen für eine Machbarkeitsstudie zur Umgestaltung des Marktplatz. Rund 80 000 Euro wird dies kosten. Für die Erarbeitung eines Freiflächen- und Grünraumkonzeptes für die Innenstadt Bad Düben sind 2022/2023 rund 150 000 Euro avisiert. Dabei geht es um Fragen der Flächengestaltung, An- und Nachpflanzungen aber auch die Folgen von Niederschlägen für die Stadt.

Wie weiter mit den Sportstätten in Bad Düben?

Dass Bad Düben eine neue Sporthalle braucht und möchte, hatte der Stadtrat zuletzt mit seinem Grundsatzbeschluss für die Planung eines zweiten Schulcampus in der Durchwehnaer Straße deutlich gemacht. Die Sanierung der dort bestehenden Halle sei einfach zu kostenintensiv. Doch wie groß kann und muss sie sein, um dem Schul- und dem Vereinssport der Kurstadt ausreichend Platz zu bieten. „Das muss gegenüber dem Fördemittelgeber durch ein Sportstättenkonzept nachgewiesen werden“, so Astrid Münster. Darüber hinaus gehe es auch um mögliche Investitionen für andere Anlagen wie Vereinsräume, Horst-Stahnisch-Stadion, Kegelbahn, Tennisanlage und so weiter „Auch da gibt es nur Gelder, wenn die Stadt mit einem Konzept nachweist, dass der Bedarf da und auch zukünftig da ist und dass die Flächen saniert und genutzt werden.“ Astrid Münster machte in diesem Zusammenhang nochmal deutlich: „Die alte Halle werden wir nicht opfern.“ Ob sie in voller Gänze als Sporthalle bleibt oder nur noch teilweise für den TV Blau-Gelb, auch das muss das Konzept klären.

Machbarkeitsstudie zur FFH-verträglichen Umgestaltung des Schwarzbaches

Der wohl wichtigste Punkt aber ist die Erarbeitung einer Machbarkeitsstudie zur FFH-verträglichen Umgestaltung des Schwarzbaches. Insgesamt 120 000 Euro wird dies kosten. Dabei geht es um den Schutz der Innenstadt und des Gewerbegebietes Süd-Ost. Nachträglich, so Münster, sei hier ein FFH-Gebiet angeordnet worden, das sich entlang des Schwarzbaches bis zur Mündung der Mulde erstreckt. Auch da seien viele Fragen im Sinne von Gewerbetreibenden und Innenstadtbewohnern zu klären, wie die Konflikte zum Hochwasser- und Naturschutz gelöst werden können.

Von Kathrin Kabelitz