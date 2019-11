Das macht Bad Dübens einstiger Mediclin-Chefarzt Christian Melzer heute

Bad Düben

Vor über vier Jahren ging Prof. Dr. Christian Melzer in Ruhestand. Das war am 31. August 2015. Viel ruhiger ist es um den einstigen Klinikchef des Mediclin Waldkrankenhauses Bad Düben nicht geworden. Seit 2. Januar 1999 war er Chefarzt und Ärztlicher Direktor der renommierten Kurstadt-Klinik. Die LVZ-Kreiszeitung besuchte Melzer jetzt zu Hause in Bad Düben.

Von Langeweile kann keine Rede sein

Viel hat sich nicht verändert. Immer freundliches, ruhiges Auftreten und ein Lächeln auf den Lippen. Langeweile? Keineswegs! Der Tagesablauf des 69-Jährigen ist exakt durchstruktuiert. Muss er auch. Denn der Arzt bietet immer noch Sprechstunden an. „Ich bin in Leipzig-Gohlis im Chirurgischen Zentrum tätig, wo ich drei Mal in der Woche für jeweils einen halben Tag Patienten mit dem Schwerpunkt Orthopädie, Rheumatologie, Unfallchirurgie und Sportmedizin behandele. Für kleine Eingriffe stehen zwei ambulante Operationssäle zur Verfügung. Ich entscheide von Jahr zu Jahr, wie lange ich das noch machen möchte. Aktuell fühle ich mit gesund und fit“, erzählte Melzer.

Christian Melzer blickt mit Dankbarkeit auf sein Klinikleben zurück

Doch einiges ist auch anders geworden. Keine stundenlange Operationen und Visiten mehr. Melzer blickt mit Dankbarkeit auf sein Klinikleben zurück und ist stolz, dass viele seiner einstigen Schüler in Top-Kliniken in Leipzig und Sachsen tätig sind. Rund 15 000 Operationen hat der Professor durchgeführt. „Ich habe meinen Beruf immer gern gemacht und hatte eine sehr schöne Zeit im Waldkrankenhaus. Es war mir immer eine große Ehre, die Nachfolge von Dieter Jungmichel antreten und in einer solchen bekannten Klinik arbeiten zu dürfen“, so Melzer weiter.

Melzer gibt Wissen an Jüngere weiter

Der Mediziner hat in seinem Leben viel bewirkt und erreicht. Das will er jetzt an Jüngere weitergeben. Deshalb ist der 69-Jährige oft bei Symposien und Vorträgen anzutreffen. Zudem ist er Mitglied der Kommission Externe Qualitätssicherung im Bereich Orthopädie und Unfallchirurgie bei der Sächsischen Landesärztekammer. „Mich macht es heute sehr stolz, dass zwei meiner ehemaligen Patienten aus Bad Düben, die beiden Turnerinnen Sophie Freitag und Lisa Heinicke quasi in meine ärztliche Fußstapfen getreten sind und heute in Leipzig als Ärztinnen arbeiten“, freut sich Melzer.

Engagement im Ehrenamt und ein neues Hobby

Auch im Ehrenamt engagiert sich der Kurstädter. So ist er nicht nur Mitglied im örtlichen Gemeindekirchenrat, sondern auch Vorsitzender des Fördervereins der Evangelischen Kirche Bad Düben und des Kirchspieles Tiefensee. Dort verfolgt er das Ziel, für Bad Düben wieder eine volle Pfarrstelle zu bekommen. Ein positiver Effekt der Rente ist auch, mehr Zeit für die Familie zu haben. Die Melzers besuchen oft und gern musikalische Veranstaltungen oder sind mit Tochter Clara unterwegs. Und dann hat sich der Klinikchef noch einen ganz besondere Traum verwirklicht. Vor einiger Zeit ist Melzer unter die Oldtimerfans gegangen und hat sich einen Unimog aus dem Jahre 1976 zugelegt. „Den habe ich im Schwarzwald entdeckt und auch dort in einer Werkstatt restaurieren lassen. Er wurde danach von einer Spedition nach Bad Düben transportiert, wo ich seitdem mit ihm regelmäßig zu Oldtimertreffen fahre. Außerdem interessiere ich mich für Dampfzugnostalgiefahrten und bin des Öfteren im Stadion von RB Leipzig. Und wenn mich die Sportler des Bad Dübener TV Blau-Gelb 90 brauchen, weil sich jemand verletzt hat, stehe ich dort sehr gern mit Rat und Tat zur Seite“, zählt Melzer auf.

Von Steffen Brost