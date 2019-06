Bad Düben

Zur Boots-Taufe gab es einen Schwapp Bier. Das neue Einsatzboot der Freiwilligen Feuerwehr hat seit Sonnabendnachmittag offiziell einen Namen. Es heißt Bad Düben I. Die feierliche Taufe gab es im Rahmen der Feiern zum 150. Geburtstag der Bad Dübener Feuerwehr, die an diesem Wochenende stattfinden.

Im März wurde das Boot in Dienst gestellt

Im März wurde das rund 220 Kilogramm schwere und 4,40 Meter lange Mehrzweckboot Faster 440 aus Aluminium in Dienst gestellt. Die Namenssuche startete mit ganz unterschiedlichen Auffassungen, berichtete Stadtteilwehrleiter Christian Noack. „Ich habe mich dann belesen. An ein Boot gehört zum einen der Heimathafen dran. Der steht auf dem Heck. Und als Bootsnamen werden vornehmlich Städte- oder Frauennamen vergeben.“ Die Entscheidung fiel für die Stadt. Bad Düben I heißt es nun, in Anlehnung an das neue Einsatzboot der Bundespolizei, das noch in diesem Jahr den Namen Bad Düben bekommen soll.

Christian Noack und Stadtwehrleiter Thomas Haberland stellten das neue Boot kurz vor. Sechs Leute können mitfahren, also beispielsweise zwei Feuerwehrkameraden und vier Personen, die aus Hochwassergebieten gerettet werden müssen. Es verfügt über unter anderem über ein Blaulicht, eine Hupe, Arbeitsscheinwerfer, eine Bugklappe.

Feuerwehr feiert 150-jähriges Bestehen

Die Feuerwehr Bad Düben feiert an diesem Wochenende ihr 150-jähriges Bestehen. Am Samstagvormittag fand im Heide Spa eine Festveranstaltung mit Festrede, Ehrungen und Beförderungen statt.

Von ka