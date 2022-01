Deichbau in Tiefensee startet noch im Januar

Tiefensee

Der Bau des steuerbaren Polders Löbnitz ist eine Mammutaufgabe, die insgesamt wohl zwei Jahrzehnte in Anspruch nehmen könnte, ehe das Gesamtwerk fertig ist. Das Vorhaben zielt darauf ab, im Hochwasserfall bei Bedarf große Geländeflächen zwischen umliegenden Ortschaften kontrolliert fluten zu können. Notwendige Einzelprojekte wie die Hochwasserschutzmauer in Wellaune, der Flügeldeich in Roitzschjora und das Auslaufbauwerk bei Löbnitz sind bereits errichtet. Beim insgesamt acht Kilometer langen Ringdeich Schnaditz fehlen wie berichtet die Überfahrten für die B 2 und die S 12. Der alte Kohlhaasweg zwischen Bad Düben und Wellaune wird aktuell teilweise abgesenkt.

Deich wird 650 Meter lang

Nun rollen in Kürze die Baumaschinen nach Tiefensee. Um die tiefer gelegenen Bereiche des Bad Dübener Stadtteils bei der Flutung des Polders vor Hochwassermassen zu schützen, soll ein Flügeldeich errichtet werden. Dieser wird laut Thomas Zechendorf von der Landestalsperrenverwaltung Sachsen 650 Meter lang und besteht aus drei Bauabschnitten. Wie vom Projektleiter weiter zu erfahren ist, wird an den Muldewiesen unterhalb der Ortslage ein klassischer Dreizonendeich mit Deichverteidigungsweg gebaut. Dem schließt sich eine Deichüberfahrt für die aus Schnaditz kommende S 12 an. Dann wird es eng, denn der weitere Verlauf zieht sich unmittelbar am Ufer des Tiefenseeer Sees entlang und grenzt direkt an die bebauten Grundstücke. Deshalb ist an jener Stelle der Bau einer Hochwasserschutzwand mit Spundbohlen vorgesehen. Nach europaweiter Ausschreibung erfolgte Ende November die Bauvergabe an die Bauunternehmung Ezel Torgau GmbH.

Baufreiheit wird geschaffen

Noch im Januar wird Baufreiheit geschaffen und so müssen an der Uferzone nach genauer Begutachtung und Abwägung auch einige Gewächse weichen. Während der Bauzeit, insbesondere der Deichüberfahrt, kommt es wegen der unvermeidlichen Straßensperrung zu erheblichen Verkehrseinschränkungen am Ortseingang von Tiefensee. Lediglich Rettungsfahrzeugen kann in diesem Zeitraum eine Zufahrtsmöglichkeit gewährt werden. Umleitungen werden dementsprechend weiträumig ausgeschildert.

Bis jetzt liegt die Talsperrenverwaltung in Rötha beim Polderbau weitestgehend im Plan. „Doch bedauerlicherweise wirken sich eventuelle Lieferengpässe auch beim Deichbau negativ aus, wodurch es in diesem Jahr zu Verzögerungen kommen könnte“, gibt Thomas Zechendorf zu bedenken.

