Delitzsch/Eilenburg/Bad Düben

Zwar hat Sachsen seit vergangenem Sonntag die Corona-Regelungen für den Handel gelockert und diesen damit auch für Ungeimpfte wieder komplett geöffnet, dennoch brauchen diese Kundinnen und Kunden im Einzelhandel, in Bau- oder Gartenmärkten für ihren 3G-Nachweis einen aktuellen Corona-Test. Das dürfte auch an den Wochenenden wieder zu einer vermehrten Nachfrage nach Angeboten führen.

„Natürlich geht es bei der Sache auch darum, die Pandemie mit zu bekämpfen und dazu seinen kleinen Beitrag zu leisten“, erklärte jüngst Zimmermeister Axel Herber. „Und da ist das Testen ein ganz wichtiges Mittel.“ Er hat mit seinem Sohn auf seinem Firmengelände in Laußig ein Corona-Testzentrum eröffnet, um den Menschen in der Region ein Testangebot unterbreiten zu können – als einer der wenigen Anbieter auch am Sonntag.

Bad Dübener „Hermie“ konzentriert sich auf Bowlingbahn

Ebenso hatte Veranstalter Christian Hermann öffentlich angekündigt, in der Bowlingbahn im Körbitzweg in Bad Düben eine weitere Teststation zu eröffnen. Diese Pläne gebe es, bestätigt er auf LVZ-Anfrage, allerdings hoffe er, dass diese sich erst einmal verschieben. „Ob wir es überhaupt noch machen, wissen wir noch nicht so recht“, sagte er. Denn dadurch, dass die Bowlingbahn wieder mit den in Kraft getretenen Lockerungen eröffnen konnte, treten diese und die Planung von Veranstaltungen erst einmal wieder in den Vordergrund.

Leipzig-Update – Der tägliche Newsletter Die wichtigsten Nachrichten aus Leipzig und Sachsen täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Prinzipiell, wenn es so ist, dass wieder Testzentren gebraucht werden, dann bieten wir das auf jeden Fall an.“ Er hoffe, wenn, sei das allerdings erst im kommenden Herbst wieder akut der Fall.

Kein Ergebnis erhalten Testwillige am Freitag in der Eilenburger Franz-Mehring-Straße: Die Corona-Teststation, die sich dort im Bürgerhaus befindet, bleibe geschlossen, teilten die Betreiber kurzfristig via Facebook mit. Diese ist freitags sonst von 15 bis 18 Uhr geöffnet. Wo sich am Wochenende ein Schnelltest stattdessen machen lässt, haben wir hier zusammengestellt.

Hier wird am Wochenende auf Corona getestet Bad Düben Heide Spa: Bitterfelder Straße 42, Telefon: 034243/33660, Mo.-Fr., jeweils 9-12.30, 13-18 Uhr, Sa. 10-15 Uhr. Delitzsch Landratsamt ehemalige Cafeteria: Richard-Wagner-Straße 7a, Telefon: 034202/60271 (Wappen-Apotheke) Mo.-Fr. 9-17.30 Uhr, Sa. und So. 10-15 Uhr. Schulungszentrum des DRK: Eilenburger Straße 65 (Hinterhaus), Telefon: 034202/30941, So.-Do. 17-20 Uhr. Eilenburg Corona-Testzentrum Eilenburg Ost: Wurzener Straße 6, Telefon 03423/750389, Mo.-Fr. 8.30-18 Uhr, Sa.-So. 9.30-12 Uhr. Laußig Corona-Testzentrum Laußig: Axel und Martin Herber GbR, Landstraße 53, Telefon 0162/4034473, Mo.-Fr. 15-18 Uhr, Sa. 10-14 Uhr, So. 10-12 Uhr. Teststation Autopartner Richter: Dübener Straße 9, Telefon 034243/23468, Mo.-Do. 14-18 Uhr, Fr. 14-17 Uhr, Sa. 9-11 Uhr, So. 16.30-17.30 Uhr. Weitere Schnelltestzentren in der Nähe lassen sich über die Corona-Warn-App finden oder im Internet unter https://map.schnelltestportal.de/ oder www.coronavirus.sachsen.de.

Beteiligungsportal erklärt Anforderungen an Schnellteststationen

Wer kann eine Corona-Teststation eröffnen, welche Auflagen gibt es dafür? Und wie werden die Mitarbeiter geschult? „Interessenten für Schnellteststationen müssen über das Beteiligungsportal einen Antrag beim Landratsamt Nordsachsen stellen“, erklärt Dr. Steffi Melz, Leiterin des nordsächsischen Gesundheitsamtes auf LVZ-Nachfrage.

Dieses Beteiligungsportal finde sich im Internet unter dem Link: https://buergerbeteiligung.sachsen.de/portal/landkreis-nordsachsen/beteiligung/themen/1024334. „Dort sind die Mindestanforderungen und weitere Informationen hinterlegt wie Datenschutzbestimmungen, Hygienekonzeptanforderungen und Nachweis der notwendigen Schulungen“, beschreibt sie.

Von Manuel Niemann