Delitzsch, Eilenburg, Düben, Laußig: Diese Testcenter öffnen am Wochenende

Eilenburg/Bad Düben/Laußig

Planen Sie am Wochenende einen Konzert-Besuch, wollen ins Restaurant gehen, ins Museum oder in die Schwimmhalle? Vielerorts gilt noch immer die 3G-Pflicht – geimpft, genesen oder aktuell getestet. Doch wo ist das ohne Terminabsprache in der Region möglich? Hier gibt es eine Übersicht zu den Zeiten in der Woche und, wo es angeboten wird, auch am Wochenende.

Eilenburg

Die Corona-Teststation in Eilenburg-Ost in der Wurzener Straße 6 hat seit dieser Woche neue Öffnungszeiten. Testen lassen kann man sich montags bis donnerstags 8.30 Uhr bis 17 Uhr, freitags 8.30 Uhr bis 16 Uhr, samstags und sonntags 10 bis 12 Uhr.

Auf mehrheitlichen Wunsch sowie mit Blick auf die Testzahlen hat die Teststation im Bürgerhaus Eilenburg jetzt freitags von 8 bis 11 Uhr geöffnet. Seit Monatsbeginn gelten folgende Zeiten: Montag 8 bis 12 Uhr, Mittwoch 8 bis 12 Uhr und 15 bis 18 Uhr sowie Freitag 8 bis 11 Uhr. Weiterhin werden vor Ort lediglich qualifizierte Antigen-Schnelltests angeboten. Am Wochenende ist das Testzentrum geschlossen.

Bad Düben

Im Heide Spa Bad Düben sind Tests sonnabends und sonntags von 9 bis 10 Uhr möglich.

In der Markt-Apotheke sind die Testzeiten bis 19. März montags 17 bis 18, mittwochs 7 bis 8 und 17 bis 18 Uhr sowie donnerstags 17 bis 18 Uhr. Ab 20. März erfolgen Tests nach Vereinbarung.

Leipzig-Update – Der tägliche Newsletter Die wichtigsten Nachrichten aus Leipzig und Sachsen täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Laußig

In Laußig bietet Autopartner Richter in der Dübener Straße 9b Tests zu folgenden Zeiten an: montags bis donnerstags 14 bis 18 Uhr, freitags 14 bis 17 Uhr, sonnabends 9 bis 11 Uhr sowie sonntags 16.30 bis 17.30 Uhr. Tests sind auch möglich im Testzentrum Axel und Martin Herber GbR, Torgauer Landstraße 53. Dort gelten diese Zeiten: montags bis donnerstags 15 bis 18, freitags 15 bis 16.30 Uhr, sonnabends und sonntags 10 bis 12 Uhr.

Delitzsch

In Delitzsch wird im Landratsamt, ehemalige Cafeteria Richard-Wagner-Str. 7a zu folgenden Zeiten getestet: montags bis freitags von 9 bis 17.30 Uhr sowie sonnabends und sonntags von 10 bis 15 Uhr. Testmöglichkeiten gibt es auch im Schulungszentrum des DRK, Eilenburger Str. 65 (Hinterhaus): sonntags bis donnerstags von 17 bis 20 Uhr.

Der letzte Test wird jeweils 15 Minuten vor Schließung des Testzentrums durchgeführt. Der Personalausweis ist mitzubringen. Weitere Corona-Teststationen: www.coronavirus.sachsen.de/coronatests-in-sachsen-9448.html.

Von lvz