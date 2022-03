Delitzsch-Eilenburg-Düben: So helfen die Menschen den Ukrainern

Delitzsch

Wie können die Menschen in der Delitzscher, Eilenburger und Bad Dübener Region den ukrainischen Kriegsflüchtlingen helfen aber auch denen, die in ihrer Heimat bleiben wollten oder mussten. Es gibt zahlreiche Hilfs- und Spendenaktionen. Die LVZ hat einige zusammengetragen und aktualisiert regelmäßig.

Eilenburger schafft von Delitzschern gespendete Iso-Matten in die Ukraine

160 Iso-Matten wurden am Freitagmorgen am Delitzscher Rathaus verladen. Sie wurden von vielen Delitzschern gespendet. Sie werden in privater Initiative vom Eilenburger Matthias Erler am Sonnabend ins westukrainische Gebiet Winnyzja gebracht werden. Dort sollen sie helfen, Notquartiere auszustatten.

Bad Dübener Schüler spenden je 1 Euro von ihrem Taschengeld

Bad Dübener Oberschüler haben in einer spontan organisierten Spendenaktion einen Euro ihres Taschengeldes für die Menschen in der Küber 1000 Euro für die Menschen in der Ukraine gesammelt. Die Schülersprecher Elisabeth und Joshua zahlten das Geld jetzt auf das Spendenkonto der Stadt ein.

Dübener Turnverein lädt Kinder zur Turnshow und zum Mitturnen ein

Der TV Blau-Gelb Bad Düben hat 20 ukrainische Flüchtlinge zu seiner am Wochenende stattfinden Turnshow ins Heide Spa eingeladen. In der nächsten Woche werden zudem einige Mädchen und Jungen an den Übungsstunden in der Turnhalle teilnehmen.

Eilenburg will Sammelstelle für Sachspenden einrichten und veröffentlicht Liste mit benötigten Alltagsdingen

Die Stadt Eilenburg organisiert derzeit mit der Eilenburger Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaft eine Sammelstelle für Sachspenden. Zudem wurde eine Übersicht mit Sachspenden erstellt, die dringend benötigt werden: www.eilenburg/ukrainehilfe.de.

Talkpoint spendet Kinderschlafsäcke und Einweghandschuhe

Talkpoint Eilenburg hat sein Lager „geplündert“ und in einem Hilfstransport von Geißler Reisen 240 Kinderschlafsäcke und 30 000 Einweghandschuhe mit in die Ukraine geschickt.

Rackwitz richtet Helfernetzwerk ein

Koordiniert werden Anfragen und Angebote der Rackwitzer und Rackwitzerinnen über die E-Mail-Adresse ukrainehilfe@gemeinde-rackwitz.de. Es soll ein Helfernetzwerk aufgebaut werden, das ankommende Ukrainer und Ukrainerinnen auf ihren ersten Wegen unterstützen soll.

Diakonisches Werk Delitzsch-Eilenburg

Das Diakonische Werk Delitzsch/Eilenburg e.V. sammelt Geldspenden, um damit nötige Hilfen für die Betroffenen im Kriegsgebiet zu leisten. Möglich ist dies unter folgendem Spendenkonto: DE32 8605 5592 2280 0018 99. Verwendungszweck: Spende Ukraine

Spendenkonto Stadt Bad Düben

Um den Menschen vor Ort in der Ukraine und den Grenzgebieten unmittelbar zu helfen, hat die Stadt ein Spendenkonto eingerichtet. Wir werden diese Spenden ausschließlich unmittelbar für die hilfsbedürftigen Menschen verwenden. Spendenkonto Stadt Bad Düben | Verwendungszweck: Ukraine. Sparkasse Leipzig | IBAN: DE23 8605 5592 2230 0002 10 | BIC: WELADE8LXXX

Delitzsch bündelt alle Hilfsangebote und -gesuche

Informationen zur Hilfe für die Ukraine und aus der Ukraine Geflüchtete werden auf der städtischen Internetseite. https://www.delitzsch.de/ukraine gebündelt. Dort ist auch zu erfahren, was gerade benötigt wird.

