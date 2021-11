Delitzsch-Eilenburg: Wie Großbetriebe und Gastronomen mit Weihnachtsfeiern umgehen

Delitzsch/Eilenburg

Corona und Weihnachten. Es scheint, als passt beides nicht wirklich zusammen. Die Infektionszahlen und Inzidenzwerte schnellen je weiter in die Höhe, umso näher die Weihnachtstermine heranrücken. Wie gehen die größeren Betriebe und die Gastronomen in der Region mit Weihnachtsfeiern im zweiten Pandemiejahr um?

In der aktuellem sächsischen Corona-Schutzverordnung, die noch bis zum 25. November gilt, werden Weihnachtsfeiern nicht konkret benannt. Festgelegt ist darin jedoch, dass nur noch Genesene und Geimpfte Zutritt zur Innengastronomie, Freizeit- und Kultureinrichtungen haben, also dort, wo die Feiern für gewöhnlich stattfinden.

Weihnachtsfeier im Freien

Beim Dämmstoffhersteller Ursa in Delitzsch werde es dennoch eine Weihnachtsfeier geben, sagt Nicole Machutta. Die diesjährige Feier finde im Freien statt und wird unter den Auflagen der Corona-Schutzverordnung und den betrieblichen Regelungen durchgeführt, erklärt die Digital- und Marketingmanagerin.

Die Veranstaltung werde dafür auf ein externes Gelände, zentral zwischen den Produktionsstandorten verlegt. Ursa ist neben Delitzsch auch in Queis nahe Halle tätig. „Wir haben etwa 270 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen“, sagt Machutta. In der Regel nehme über die Hälfte an Firmenevents teil.

Private Treffen ersetzen Betriebsfeier

Das Getränkeunternehmen „Sachsen Quelle“ plant an seinem Standort in Eilenburg keine Weihnachtsfeier, sagt Katja Andreä. Wie die Produktmanagerin erklärt, habe das Unternehmen im Sommer damit begonnen „eine kleine Feier“ zu organisieren. Mittlerweile sei dies aber wieder abgesagt, unter anderem weil nur wenige Mitarbeiter teilnehmen wollten.

„Viele Mitarbeiter finden es sehr schade, dass es keine Feier gibt und werden sich in kleinen Gruppen privat treffen“, sagt Andreä. „Wir haben in diesem Jahr Essens-Gutscheinblöcke, unter anderem mit zwei für eins Gutscheinen verteilt, die sehr gut angekommen sind.“ Damit bleibe zumindest etwas vom Zusammenhalt in Kleingruppen bestehen, so Andreä.

Gastronomen rechnen mit Umsatzeinbrüchen

Unter den Gastronomen unterscheidet sich die Herangehensweise ebenfalls. „Absagen muss ich nichts, noch nichts“, sagt Andreas Hahn, Inhaber von Omas Biergarten in Zwochau. „Feiern dürfen bei uns im Moment noch stattfinden, aber wir haben wirklich viel weniger als in den letzten Jahren.“ Im Moment könne seine Kaminscheune, die bis zu 50 Personen fasst, sogar noch gebucht werden – „wenn die Leute geimpft oder genesen sind“. Denn seit Anfang der Woche gelten bei ihm wie bei anderen Gastronomen die 2G-Regeln.

Zwar gebe es keinen Lockdown wie im vergangenen November, doch die Situation sei keine einfache. Das Umsetzen der 2G-Regeln sei wieder mit einem Umsatzverlust verbunden, sagt Hahn. Daher freue er sich über jede Buchung, noch sei er optimistisch.

Wechselnde Regeln lassen schwer planen: Absagen sind Konsequenz

Um nicht kurzfristig absagen zu müssen, hat Gabriele Mertzsch, Inhaberin der Hotel-Pension Grüne Linde in Delitzsch, sich bereits festgelegt: „Wir machen keine Weihnachtsfeiern, weil das ist jetzt so ein Hin und Her, du kannst ja gar nicht planen“, sagt sie. Man habe sich im Team entschlossen, dieses Jahr darauf ganz zu verzichten, um die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zu schützen.

„So kurzfristig plant ja auch niemand,“ sagt sie, sowohl ihre Gäste als auch sie als Veranstalterin: Eine Feier lohne sich erst ab 25 Personen, der Einkauf müsste geplant werden und aktuell änderten sich die Auflagen einfach zu oft.

Wie es im Dezember weiter geht, bleibt offen

„Eher verhalten“ sei hingegen die Lage im Bürgerhaus Eilenburg, beschreibt Leiter Ralph Weitzel: „Die Volkssolidarität überlegt noch wegen einer Weihnachtsfeier, da gibt es noch keine Entscheidung.“ Ansonsten habe er viele Absagen zu verzeichnen.

„Jetzt kommt auch noch die 2G-Regelung hinzu und da wissen wir nicht, was im Monat Dezember ist, weil die neue Verordnung nun wieder nur bis zum 25. November geht. Richtige Weihnachtsfeiern werde es nicht geben, sagt Weitzel. So seien Firmenfeiern längerfristig abgesagt worden, auch Konzerte vom Gymnasium und der Grundschule Berg.

Von Manuel Niemann und Mathias Schönknecht