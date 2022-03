Delitzsch, Eilenburg und Bad Düben setzen weiter auf Online-Terminbuchung bei Behördengängen

Eilenburg

Wer in Eilenburg einen Personalausweis beantragen will, muss aktuell bis Mai warten. Im Online-Buchungskalender ist der April bereits komplett ausgebucht.

Die Online-Terminbuchung für Anliegen im Bürgeramt wurde in Delitzsch, Eilenburg und Bad Düben 2021 im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie eingeführt. Über die Webseite Terminland.de lassen sich Zeitfenster bei der Stadtverwaltung Eilenburg und der Stadtverwaltung Bad Düben buchen. Delitzsch nutzt ein anderes Portal, was über die Webseite ebenso schnell aufgerufen werden kann. Bei der Buchung selbst gibt man bereits an, ob man beispielsweise einen neuen Personalausweis beantragen möchte oder den Wohnsitz ummelden will.

Voller Terminkalender in Eilenburg

In Eilenburg sind jedoch schon alle Termine für den April ausgebucht. „Es wurden aktuell weitere Termine bis Ende Mai freigegeben“, sagt Kathleen Schaaf, Mitarbeiterin der Stadtverwaltung Eilenburg. Ähnlich wie in anderen wirtschaftlichen Bereichen sind auch hier aktuell krankheitsbedingte Ausfälle auszugleichen. „Die Terminplanung ist anspruchsvoll, weil viele Unsicherheiten bestehen, das betrifft die jeweils zu beachtenden, sich ändernden Auflagen der Coronaschutzverordnung und auch die Personalverfügbarkeit“, beschreibt die Mitarbeiterin.

Bürgerämter halten an Online Terminen fest

Delitzsch, Eilenburg und Bad Düben haben während der Corona-Pandemie die Buchung der Online Termine eingeführt. Für alle drei Verwaltungen ist klar: Sie wollen die Terminbuchung beibehalten. „Es strukturiert unseren Alltag viel mehr. So wissen wir: Ah, jetzt möchte jemand einen Personalausweis beantragen. So können wir die Zeit für den Termin auch besser einschätzen“, erklärt Ramona Jablonski, Leiterin der Meldebehörde in Delitzsch. Sie verrät auch, wie viele Termine in Delitzsch stattfinden: „Am Dienstag haben wir länger offen, da kommen wir auf bis zu 100 Termine. An den anderen Tagen bewegt es sich zwischen 50 und 60 Terminen“.

Ihr täglicher Newsletter aus Eilenburg Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus Eilenburg direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Anliegen können unterschiedlich lang sein. Für das Abholen eines Ausweises plant das System fünf Minuten ein. „Durch die festen Zeiten können wir auch die Arbeit drumherum besser planen und die Post oder Ablage machen“, beschreibt Ramona Jablonski.

Freie Termine in Bad Düben ab Mitte April

Auch in Bad Düben soll das der Pandemie geschuldete Prozedere der Terminvereinbarung beibehalten werden. Das Rathaus ist zu den Sprechzeiten für Jedermann geöffnet, es gelten die 3G-Regel und Mund-Nasen-Schutz-Pflicht. Wer aber Angelegenheiten im Einwohnermeldeamt, Standesamt, Ordnungsamt und Gewerbeamt erledigen will, muss zuvor online oder telefonisch einen Termin buchen. „Das hat sich bewährt. Es staut sich nicht und die Mitarbeiter wissen, wer wann und mit welchem Anliegen kommt“, so Bürgermeisterin Astrid Münster (FWG). In den letzten Wochen war vor allem die Nachfrage nach Terminen für das Einwohnermeldeamt groß. Aktuell gibt es hier die nächsten freien Termine Mitte April.

Für Ältere gibt es das Telefon

Für Personen, die kein Internet haben, gibt es zur Terminvereinbarung auch eine Telefonnummer. „Wer online buchen kann, sollte dies auch tun“, sagt die Delitzscher Meldebehörde-Chefin Ramona Jablonski, „das entlastet uns vor Ort und auch die Hotline, für die, die sie wirklich brauchen, weil sie kein Internet haben.“ In Delitzsch finden die meisten Buchungen immer noch über das Telefon statt. Das bindet wiederum auch Kapazitäten bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. „In dringenden Fällen kann man aber auch immer anrufen, dann finden wir sicher schnell einen Termin“, sagt sie zuversichtlich.

Gespannt ist Ramona Jablonski auf die Situation, wenn die Anlaufstellen wieder so öffnen, dass es neben den Terminen auch den spontanen Besucherverkehr gibt. „Sollte das wieder in Kraft treten, wird es chaotisch. Schließlich haben einige ja einen festen Termin, die ohne müssen dann deutlich länger warten“, sagt die Leiterin der Meldebehörde Delitzsch.

Von Juliane Staretzek