Delitzsch: Immer mehr Rentner gehen zur Tafel

Delitzsch

Die Delitzscher Tafel ist angekommen. Lange war ungewiss, ob der 2005 gegründete Verein seine Ausgabestelle in der Leipziger Straße verlieren und eine neue finden wird. Während für die Eilenburger Räume nur Nebenkosten und für die Laußiger gar nichts zu bezahlen ist, fraßen die Mietkosten den Verein in Delitzsch zuletzt regelrecht auf. Zum Jahresende gehören die Sorgen der Vergangenheit an und der Verein blickt optimistisch voraus.

Zwei neue Kühltransporter notwendig

Der Umzug ist vom Tisch. Der Eigentümer des ehemaligen Aldi-Marktes sei dem Verein beim Mietpreis entgegengekommen, erklärt Tafel-Mitbegründer Steffen Hampl. Nun gebe es einen Vertrag auf unbestimmte Zeit, sagt der 56-Jährige. Das ermöglicht eine langfristige Planung und gibt auch Anlass, die kleineren Vorhaben in Angriff zu nehmen. Im kommenden Jahr soll die Ausgabestelle beispielsweise „optisch verschönert werden“. Mit den Investitionen des noch laufenden Jahres sei dies jedoch kaum zu vergleichen.

In den zurückliegenden elf Monaten mussten zwei Kühltransporter angeschafft werden. Einer davon ist bereits im Einsatz, ein weiterer soll in den kommenden Wochen in Dienst gestellt werden. Notwendig sei dies aufgrund neuer Vorschriften für den Transport von frischen Lebensmitteln geworden. Jeweils rund 35 000 Euro mussten dafür aufgebracht werden. Ohne größere Zuwendungen sei dies kaum möglich gewesen, erklärt Hampl.

Auch Studenten nutzen das Angebot

3500 bis 5000 Euro benötige der Verein im Monat als Mindestmaß. Davon werden dann beispielsweise Miete und Lohn gezahlt. Die Aufgaben verteilen sich in aller Regel auf zehn Personen, darunter sind Bundesfreiwilligendienstleistende, Ehrenamtler, aber auch festangestellte Mitarbeiter. Eine davon ist Ramona Horber. Sie ist die organisatorische Leiterin des Vereins.

Die Delitzscher Tafel ist auf beständige Hilfe angewiesen: Mitarbeiter des DHL-Drehkreuzes verpackten Ende November Weihnachtsgeschenke. Das Besondere an der fünfjährigen Tradition: Die Kinder dürfen jedes Jahr Wunschzettel abgeben. DHL übergab zudem 1000 Euro für die zugehörige Weihnachtsfeier. Quelle: Wolfgang Sens

Etwa 2500 Menschen versorgt die Tafel in ihren drei Ausgabestellen in Delitzsch, Eilenburg und Laußig pro Woche. Darunter sind auch 35 „Hausabnehmer“, berichtet die 56-Jährige und erklärt: „Das sind Rentner, Kranke oder Schwerbehinderte, die nicht selbst zu uns kommen können und zu denen wir die Lebensmittel schaffen.“ Im Vergleich der vergangenen Jahre seien mehr Rentner dazugekommen – aus Delitzsch, aber auch aus der Umgebung. Etwa 35 Prozent aller Personen mache diese Gruppe aus. 60 bis 65 Prozent von denen, die regelmäßig zur Tafel kommen, seien aber Mindestlohnempfänger, Aufstocker, Alleinerziehende oder Studenten, erklärt Horber. Die Zahlen „steigen kontinuierlich“, erklärt sie. Auch zwei der 15 in Delitzsch bekannten Obdachlosen kommen zur Tafel.

Falsche Erwartungen

Es werden zwar mehr Menschen, die das Angebot wahrnehmen, dennoch gebe es weiterhin eine Hemmschwelle, sagt Horber. Nach einigen Besuchen nehme diese aber spürbar ab. „Weil sie merken, dass wir alle gleich behandeln und sie ernst genommen werden“, erklärt die Tafel-Mitarbeiterin. Ein Rentner sei beispielsweise mit „knallrotem Kopf“ bei seinem ersten Besuch erschienen. Der Mann habe ihr dann gesagt, dass er es sich schlimmer vorgestellt habe, als es tatsächlich war. Ohne beständige Partner, den vielen Lieferanten und Spendern, die über das gesamte Jahr hinweg helfen, werde die Arbeit aber auch weiterhin nicht möglich sein, sagt Horber.

Von Mathias Schönknecht