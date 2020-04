Der Corona-Alltag bei der Bad Dübener Bundespolizei

Bad Düben

Seit Anfang März ist auch bei der Bundespolizeiabteilung Bad Düben nichts mehr wie es war. Denn seit dem Ausbruch des Corona-Virus wurden sukzessive Maßnahmen zur Reduzierung der Infektionsgefahr sowie zur Aufrechterhaltung der Einsatzfähigkeit und des allgemeinen Dienstbetriebes innerhalb der Liegenschaft in der Schmiedeberger Straße getroffen. „Wir haben in der Kurstadt vier Hundertschaften sowie eine Unterstützungseinheit mit insgesamt 660 Beamten. Davon sind aktuell 75 Prozent hier“, sagt Polizeidirektor Jürgen Kollenrott.

Infizierte sind wieder genesen

Bei Verdachtsfällen auf eine Infektion erfolge eine intensive Sachverhaltsaufklärung und eine Abstimmung des Polizeiärztlichen Dienstes mit dem Gesundheitsamt, so Kollenrott weiter. „Auch bei uns wurden in den vergangenen Wochen vereinzelt Mitarbeiter positiv auf Covid-19 getestet. Die Betroffenen haben die häusliche Quarantäne durchlaufen und sind wieder genesen. Aktuelle Fälle sind nicht bekannt. Für Notfälle steht rund um die Uhr eine Rufbereitschaft für die Betroffenen zu Verfügung und im medizinischen Bereich wurde ein provisorisches Infektionszimmer eingerichtet. Zudem steht auf der Liegenschaft ein Zelt, das als Entnahmepunkt für Tests vorgesehen ist.“

Anzeige

Fortbildung schrittweise eingestellt

Mit dem Ausbruch des Corona-Virus in Deutschland wurde zudem die Aus- und Fortbildung schrittweise eingestellt. Der Küchenbetrieb wurde der Situation angepasst, die Kantine geschlossen und Sporthalle, Kraftraum und SV-Halle für sämtlichen Sportbetrieb gesperrt. „Leider mussten wir in diesem Zuge auch alle öffentlichkeitswirksamen Veranstaltungen wie unseren Heide-Treff, Berufsorientierungstage, Konzerte des Bundespolizeiorchesters sowie auch die Maßnahmen der polizeilichen Prävention, die Sportfeste ‚Sport statt Gewalt’ sowie alle Zusammenkünfte aus Anlass von Ruheständen und Dienstjubiläen absagen“, so Kollenrott.

Weitere LVZ+ Artikel

Alle der in Ausbildung befindlichen Polizeimeister absolvieren ihre fachtheoretische Ausbildung aktuell im Home-Office von zu Hause aus. Nur die Praxiswochen finden in den unterschiedlichen Bereichen wie Flughafen und Bahnhöfen unter besonderen Vorsichtsvorkehrungen statt.

Schwerpunkt Grenzkontrollen

Beim Einsatzgeschehen liegt der Schwerpunkt auf den Grenzkontrollen zu den Nachbarstaaten. Bad Dübener Hundertschaften kamen in den vergangenen Wochen an den Grenzen zu Österreich, Frankreich und der Schweiz zum Einsatz. Hier wurden die von der Bundesregierung erlassenen Einreisebeschränkungen in Zusammenhang mit der Bekämpfung des Corona-Virus durchgesetzt. In den kommenden Wochen stehen zudem weitere Migrationseinsätze an den Grenzen an.

„Aktuell ist das Betreten unserer Dienststelle ausschließlich den Angehörigen der Bundespolizei und den Mitarbeitern der Bundesanstalt für Immobilien gestattet. Das Betreten externer Firmen wird mit der Bundesanstalt abgestimmt und es werden derzeit nur nicht aufschiebbare Arbeiten ausgeführt. Alle müssen vor dem Betreten eine Selbstauskunftserklärung ausfüllen. Zusammenfassend kann man sagen, dass derzeit der Aufenthalt in unserer Liegenschaft möglichst auf ein Minimum reduziert wird, um bei Verdachtsfällen entsprechend gezielt reagieren zu können“, erläuterte Kollenrott.

Von Steffen Brost