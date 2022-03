Der Wind Europas weht in Bad Düben

Bad Düben

Bald weht wieder die Luft Europas an Bad Dübens Oberschule. Denn die Europaschule ist Gastgeber eines internationalen Treffens der am Erasmus Plus-Projekt beteiligten Schulen aus Cavalese in Italien, Maribor in Slowenien und Sosnowiec in Polen. Vom 3. bis 8. April kommen die Schuldelegationen nach Bad Düben und arbeiten am neuen Projekt. Wie Petra Wolle informierte, sind zahlreiche Aktivitäten geplant. „Es wird eine Kennenlernzeit mit Schulrallye, Spielen, Stadtrundgang und Klassenbesuchen geben. Außerdem arbeiten wir am gemeinsamen Projekt Ökologische Spiele aus Pappe. Des Weiteren sind verschiedene Besichtigungen in der Region und eine Fahrt nach Leipzig geplant“, kündigte die Koordinatorin an.

Bad Dübener Oberschule ist Europaschule

In den vergangenen zwei Jahren musste das Erasmus Plus-Projekt wegen Corona mehrfach abgesagt werden. Seit einigen Jahren darf sich die Bad Dübener Oberschule auch als Europaschule bezeichnen. Das ist ein Ergebnis der erfolgreichen Comenius- und Erasmus-Projekte sowie zahlreicher internationaler Austauschmaßnahmen. Bereits seit knapp 20 Jahren engagiert sich die Oberschule für dieses von der Europäischen Union (EU) eingerichtete Programm mit dem Ziel, die Zusammenarbeit von Schulen aller Schulstufen und Schulformen innerhalb der EU sowie die Mobilität von Schülern und Lehrern zu fördern.

Von bro