Die AfD in Eilenburg und ihre eigene Wahrheit

Das hatte sich Ferdinand Wiedeburg, AfD-Stadtrat in Eilenburg, anders vorgestellt. Mit 100 bis 120 Demonstranten hatte er am Montagabend auf dem Eilenburger Marktplatz gerechnet, um gegen die Corona-Beschränkungen zu demonstrieren. Rund 50 Leute waren es am Ende, die am Spaziergang durch die Stadt mit wehenden Deutschland-Fahnen, einer AfD-Fahne und einem Protestschild mit der Aufschrift „Unsere Grundrechte sind nicht verhandelbar“ teilnahmen.

Spaziergang durch die Stadt

Der Aufzug – einige der Teilnehmer trugen Mund-Nasen-Masken, die Mehrheit nicht – spazierte unter Polizeieskorte vom Marktplatz Richtung Kreisverkehr, dann zurück über den Anger und Külz-Ring auf die Torgauer Straße und wieder auf den Marktplatz. Dort standen weitere zwölf Personen – ob die nun AfD-Anhänger waren oder nicht, ist unklar.

LVZ-Reporter angepöbelt

Es war der zweite Aufzug, den Eilenburg erlebte. Dieser verlief abermals friedlich. Lediglich ein Mann pöbelte den LVZ-Reporter von der Seite an, was er denn hier zu suchen hätte. Vor einer Woche sollen nach AfD-Angaben bei strömendem Regen sogar 70 Leute dagewesen sein, auf einem Foto waren rund 30 zu sehen. Dies hätte aber nach AfD-Angaben nicht alle Teilnehmer gezeigt.

AfD : Politik „will Macht sichern“

Der Tenor diesmal war klar: Die Spaziergänger wollen die Corona-Beschränkungen nicht weiter akzeptieren. Wiedeburg sagte, dass die Kinder und die Wirtschaft, besonders das Gastgewerbe, unter den Beschränkungen litten, dass die Regierung die Pandemie ausnutze, „um ihre Macht zu sichern“ und um die Menschen ihrer „Grundrechte zu berauben“. Wiedeburg sprach von „gewalttätigen Einsätzen der Polizei“ bei einer Demo in Berlin und meinte: „Da sieht man, wie das System tickt.“

Kritik an „Regierungsmedien“

Kundgebung auf dem Marktplatz in Eilenburg. Quelle: Nico Fliegner

Auf dem Marktplatz in Eilenburg übten die AfD-Stadträte Wiedeburg und Maiko Lemm auch harsche Kritik an den Medien. Wiedeburg sagte: „Wir sind keine Nazis, keine Rechtsextremen und keine Verschwörungstheoretiker.“ Er sprach von „Regierungsmedien“. „Was in ARD und ZDF erzählt wird, dient der Verdummung.“ Und Lemm ergänzte, dass die Medien „eine Suppe“ brächten. „Wir sind ganz normale Bürger, die Sorge haben um den Arbeitsplatz, die Heimat und Demokratie. Wir dürfen uns nicht den Mund verbieten lassen“, erklärte er und die Menschen applaudierten.

AfD-Stadtrat macht falsche Behauptungen

Dabei nahm es Maiko Lemm, der den Medien keine objektive Berichterstattung unterstellt, mit der Wahrheit selbst nicht so genau. Lemm behauptete vor den Demonstranten in Eilenburg, dass ein von der ersten Eilenburger Corona-Demo veröffentlichtes Foto vom Eilenburger SPD-Stadtrat Mathias Teuber stamme und dieser hätte es der LVZ zugespielt. Das ist aber schlichtweg eine falsche Behauptung. Denn bei dem Foto handelt es sich zwar um ein Privatbild, aber Stadtrat Teuber ist weder der Urheber, noch hat er es der LVZ zugespielt. Als wir Maiko Lemm damit konfrontierten, ruderte er zurück. Er habe dies dem dazugehörigen Beitrag so entnommen, erklärte er. Auf der Demo nächsten Montag in Eilenburg woll er dies richtig stellen.

Demos werden fortgesetzt

Nach gut einer Stunde endete schließlich die Kundgebung mit dem gemeinsamen Singen der Nationalhymne. AfD-Stadtrat Wiedburg kündigte noch an, so lange jeden Montag in Eilenburg demonstrieren zu wollen, bis alle Beschränkungen aufgehoben sind.

Von Nico Fliegner