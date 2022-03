Bad Düben

Dass das Eiscafé Sicilia am Markt in Bad Düben seine Gäste bis heute immer wieder aufs Neue mit außergewöhnlichen Eiskreationen überrascht, ist Alfio Cangemi zu verdanken. Er kam in den Vierziegerjahren von Sizilien nach Deutschland und eröffnete 1947 das erste Eiscafé der Familie – damals in Bitterfeld. Alte Familienrezepturen, traditionelles Herstellungsverfahren, Mut, Neues zu kreieren und echter Geschmack waren schon damals das Markenzeichen des Cangemi-Eises.

Das Eiscafé Sicilia am Bad Dübener Markt. Quelle: Eiscafé Sicilia

Erfolgreiche Familiengeschichte

Seither ist das Eiscafé in Familien­hand. Selbst zu DDR-Zeiten. 1978 ging die Familie nach Bad Düben. „Meine Oma ließ das Geschäft am heutigen Standort umbauen und eröffnete das Eiscafé Sicilia am Markt. Mein Vater Fernando übernahm es dann“, berichtet Nino Cangemi – der „Eisdieler“, wie er sich gern nennt, in dritter Generation.

Wenig sei von der Ur-Familieneisgeschichte in Papier erhalten geblieben. „Viel beruht auf Erzählungen meiner Oma und später von meinen Eltern.“ Aber als er und seine Eltern beim Stöbern in Kartons vor ein paar Jahren auf alte Bilder und Aufzeichnungen gestoßen waren, ergab alles mehr und mehr ein Bild von einer Familie, die für eis-kalte Verführungen lebt – und das bereits seit 75 Jahren.

Die Eistorten sind ein echter Hingucker! Quelle: Eiscafé-Sicilia

Berufswunsch mit Folgen

Im vergangenen Jahr übernahm Nino Cangemi den Familienbetrieb. Ein großer Schritt, gerade in solch unsicheren Zeiten. Doch der Erfolg gibt ihm Recht, dass es die richtige Entscheidung war. Schon von Kindesbeinen an wollte er genau das werden, eben „Eisdieler“. Diesen Berufswunsch nannte er schon viele Male auf Seiten von Poesiealben. „Ich liebe es, kreativ zu sein und mich auszuprobieren, und ich mag den Kontakt mit Menschen“, erzählt er. Und weil er die Menschen mag, ist es ihm wichtig, auch ein Stück zurückzugeben. „Seit der Übernahme des Eiscafés unterstütze ich ortsansässige Vereine. Sie leisten hervorragende Arbeit – vor allem im Kinder- und Jugendbereich. Das muss einfach honoriert werden.“

Beliebte Eiskreationen

Das Eiscafé Sicilia zieht seit jeher nicht nur die Bad Dübener an, es gibt auch viele Stammgäste aus dem weiteren Umland. „Und viele fragen gezielt nach unseren neuen Eiskreationen.“ Davon hat Nino Cangemi mehr als 20 wechselnd im Angebot. Beliebt sind Sorten wie Gurke-Ingwer, Mohn-Mandel, Mango-Chili oder Caprese. Auch das eingefrorene Softeis hat sich im vergangenen Jahr zu einem echten Renner entwickelt. Zum umfangreichen Angebot zählen zudem verführerische Eisbomben und -torten.

Zum Jubiläum was Neues

Jedes Jahr feilt er an neuen Sorten und so dürfen sich die Gäste im Rahmen des 75-jähigen Jubiläums auf ein neues Produkt freuen. Was das ist, wird natürlich noch nicht verraten. Aber im Frühjahr wird Nino Cangemi das Geheimnis lüften. Wer bis dahin nicht warten möchte: Es sind genügend Eiskreationen zum Probieren da.

In Bitterfeld eröffnete Alfio Cangemi das erste Eiscafé der Familie – die Tradition beginnt. Quelle: Eiscafé Sicilia

Für sein Eis verwendet Nino Cangemi nur natürliche Zutaten sowie frisches Obst und Gemüse. „Darauf lege ich großen Wert. Wir bieten Qualität, die man schmecken kann.“ Also, die warme Jahreszeit kann kommen.

Mitarbeiter gesucht

Apropos warme Jahreszeit: Für die bevorstehende Saison sucht Nino Cangemi zur Verstärkung und Unterstützung des Teams Mitarbeiter für die Bereiche Service, Verkauf und Küche. „Wir brauchen langfristig Mitstreiter, die genau wie wir für alles rund ums Eis brennen“, erklärt er.

Von Nanette Hoffmann