Bad Düben

Jeden Donnerstag haben Christel Gerber, Valentina Düster, Petra Petersohn, Brigitte Nagel, Irina Peter und Rita Schöley einen Termin. Dann treffen sie sich auf dem Gelände der Bad Dübener Wohnungsbaugesellschaft in der Schmiedeberger Straße in der Kleiderkammer. „Wir sind die Kleiderfrauen und organisieren die Ausgabe von Bekleidung, Haushaltsgegenständen und alles was man so zum Wohnen benötigt“, erzählte Rentnerin Christel Gerber.

Auch Haushalts- und Küchengegenstände sowie Kleinmöbel kann man in der Kleiderkammer bekommen. Quelle: Steffen Brost

Vor vier Jahren ging es los

Vor vier Jahren begannen die engagierten Rentnerinnen vom Frauenverein, sich in der Kleiderkammer zu engagieren. Der Grund war der Zulauf von Flüchtlingsfamilien in der Kurstadt. „Die hatten nicht viel, als sie nach Bad Düben kamen. Die Spendenaufrufe waren damals sehr erfolgreich. Und wir haben uns bereit erklärt, das alles zu koordinieren und entgegenzunehmen, zu sortieren und dann an die bedürftigen Menschen wieder auszugeben“, so Gerber weiter.

Jeden Donnerstag treffen sich die Frauen von der Kleiderkammer. Sie sortieren neue Ware ein und geben welche aus. Quelle: Steffen Brost

Zuerst diente der Würfel als Domizil

Damals befand sich die Kleiderkammer noch im Postweg im sogenannten Mehrzweckwürfel Am Schalm. Doch die Stadt hat mit dem Gebäude nach einem Wasserschaden anderes vor und so mussten sie bereits nach einem Jahr ein neues Domizil suchen. Das ist jetzt in dem Objekt des Bad Dübener Wohnungsunternehmens Am Schalm 4. „Aber alles ist sehr eng. Wir platzen aus allen Nähten. Wir haben hier schätzungsweise etwa 50 Quadratmeter“, erzählte Gerber.

Hier gibt es alles was man benötigt. Von Kinder- bis zu Erwachsenenbekleidung. Alles für Sommer, Frühling, Herbst und Winter. Aber auch Haushaltsgegenstände wie Teller, Tassen, Besteck, Küchengeräte und vieles mehr befinden sich liebevoll aufgebaut in Regalen gestapelt. „Wir brauchen vor allem Staubsauger, Wasserkocher, Töpfe und Kinderwagen. Da ist aktuell die Nachfrage sehr groß. Wer also etwas zu Hause entbehren kann und anderen Menschen helfen möchte, kann uns so etwas gerne vorbeibringen. Die einzigen Bedingungen sind, dass es gut erhalten ist und funktioniert. Bei Bekleidung achten wir vor allem darauf, dass keine kaputten Sachen dabei sind. Sie sollten gewaschen und noch modisch sein“, nannte Gerber die Bedingungen.

Nachschub für die Kleiderfrauen

Vor allem Flüchtlingsfamilien, kinderreiche Familien und Spätaussiedler nutzen den Service jeden Donnerstag von 15 bis 17.30 Uhr. Die Kleiderfrauen freuen sich immer wieder auf Nachschub. Denn die Bad Dübener gelten als sehr spendenfreudig. Sie bringen oftmals nagelneue Sachen, an denen noch die Preisschilder dran sind, vorbei. „Wir engagieren uns sehr gern und helfen wo es nötig ist. Viele Frauen sind alleine und kommen so unter Menschen. Wir haben jedenfalls sehr viel Spaß“, so Gerber.

Für ihre ehrenamtliche Arbeit wurden sie vor ein paar Wochen auch von Bad Dübens Bürgermeisterin Astrid Münster gewürdigt. Gemeinsam mit der Rathauschefin eröffneten die Kleiderfrauen die neue Supa-Golf-Saison im Kurpark. „Die ehrenamtliche Arbeit der Frauen ist nicht hoch genug zu würdigen. Mit dem ersten Abschlag wollten wir ihre Arbeit mal in den Mittelpunkt rücken. Wir hatten auf der Anlage viel Spaß und haben auf ihre Arbeit mit einem Gläschen Sekt angestoßen“, lobte Münster.

Von Steffen Brost