Wenn der Waldschutzbeauftragte Jürgen Kristin in der Dübener Heide nach dem Zustand des Waldes schaut, dann hat er derzeit nicht viel Freude. Wir haben ihn einmal an der Siebenarmsäule getroffen. Der markante, aber marode Wegweiser soll erneuert werden. Bei den Bäumen drum herum ist das nicht so einfach. Doch auch sie sind krank durch Trockenheit und Borkenkäfer.