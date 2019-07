Bad Düben

Das neue Einsatzschiff BP 83, das den Namen „Bad Düben“ tragen soll, schwimmt – bis zur Indienststellung dauert es aber noch.

Arbeiten am Schiff in Berne

Im Mai in der Fassmer Werft ausgedockt, liegt das Bundespolizei-Schiff an der Ausrüstungspier in Berne. Isolierungs- und Kabelverlegungsarbeiten stehen an, Trennwände und Schaltschränke werden eingebaut. Auch die Montage der Kombüse wird vorbereitet. Die Auslieferung ist für Mitte Oktober avisiert.

Taufe steht noch aus

Damit sind alle drei neuen Einsatzschiffe im Wasser, die „ Potsdam“, die „ Bad Düben“ und die „ Bamberg“. Während das Potsdam-Boot Mitte Dezember getauft wurde, steht das für die Schwesternschiffe noch aus.

Alte Bad Düben war 27 Jahre im Dienst

Mit der BP 23 gab es schonmal ein Einsatzboot namens Bad Düben. 27 Jahre war es im Dienst, musste dann stillgelegt werden. Die Kurstädter hatten sich dafür stark gemacht, dass ein Nachfolgeboot wieder so benannt wird.

Von ka