Bad Düben

Unbekannte Täter haben in der Schmiedeberger Straße in Bad Düben auf dem Gelände einer Baufirma zwei Komplettsätze Räder von dort abgestellten Fahrzeugen entwendet. Die Diebe zerschnitten in der Nacht zum Donnerstag den Maschendrahtzaun und verschafften sich so Zutritt zu dem Areal, berichtete die Polizei. Die gestohlenen Räder haben einen Wert im hohen vierstelligen Bereich. Der entstandene Sachschaden konnte noch nicht beziffert werden. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen besonders schweren Diebstahls.

Von lvz