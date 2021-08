Bad Düben

Die Stadt Bad Düben hat drei Ehrenbürger: Wolfgang Apitzsch, der bereits verstorbene Horst Stahnisch und der Schriftsteller Christoph Hein. Geht es nach Bad Dübens Ex-Bürgermeister Eckehard Tulaszewski, könnte es bald einen vierten geben. Denn der frühere Stadtchef schlägt jetzt eine Ehrenbürgerschaft für den ehemaligen Chefarzt des Waldkrankenhauses Dr. Dieter Jungmichel (90) vor.

Sportgrößen behandelt

In seinem Antrag formulierte Tulaszewski, dass durch Dieter Jungmichel das Waldkrankenhaus, das seinerzeit noch im Stadtteil Hammermühle war, in seinen Anfangsjahren zunehmend an Bekanntheit und Bedeutung gewann. Neue Schwerpunktabteilungen wie Rheumachirurgie, Wirbelsäulenchirurgie und Unfallchirurgie entstanden unter der Initiative des ehemaligen Klinikchefs. Jungmichel führte in seiner Tätigkeit als leitender Orthopäde rund 9500 Operationen durch. Er galt vor allem bei den Sportlern in aller Welt als Koryphäe. Denn zahlreiche erfolgreiche Olympiasieger und Weltmeister wie die Turner Klaus Köste und Erika Zuchold, Kugelstoßer Udo Beyer, der kubanische Leichtathlet Alberto Juantorena und viele andere mehr wurden von Jungmichel operiert.

Jungmichel behandelte in seiner aktiven Zeit 2800 Leistungssportler, darunter 250 Europameister sowie 150 Weltmeister und Olympiasieger. Ab dem Sommer 1972 war er in Bad Düben tätig, am 1. September selbigen Jahres wurde er offiziell Chefarzt der Orthopädie, 1975 dann Ärztlicher Direktor. Fortan war das Waldkrankenhaus ein Fachkrankenhaus für Orthopädie – und das ist es heute noch.

Insgesamt 26 Jahre lang arbeitete Jungmichel im Waldkrankenhaus. „Nach der friedlichen Revolution bekleidete er zudem einige Jahre das Amt des ersten Präsidenten des Sächsischen Handballverbandes“, so Tulaszewski. Jungmichel beendete seine Tätigkeit mit der Übergabe im Januar 1999 an seinen Nachfolger Professor Christian Melzer.

Stadtrat entscheidet

Mittlerweile hat Eckehard Tulaszewski zahlreiche Fürsprecher für seinen Antrag gefunden. Darunter Ehrenbürger Wolfgang Apitzsch, Ex-Landrat Michael Czupalla und Ex-Chefarzt Christian Melzer. Inzwischen ist die Idee auch bis ins Rathaus vorgedrungen. „Ich habe diesbezüglich mit Eckehard Tulaszewski in dieser Woche einen Termin. Danach werden wir den Antrag im Ältestenrat und im Stadtrat beraten. Der Antrag müsste dann ohnehin aus den Reihen der Stadträte nochmal formuliert werden“, sagte Bad Dübens Bürgermeisterin Astrid Münster (FWG).

Von Steffen Brost