Bad Düben

Im Rahmen des traditionellen Heidesonntages wurde die digitale Schnitzeljagd zu Biber und Co. rund um das Naturparkhaus in Bad Düben eröffnet. 25 Familien, Naturfreunde und Liebhaber der Dübener Heide waren bei der Premiere am Start.

Seit Sonntag kann man mit Smartphone und Actionbound-App auf digitale Schnitzeljagd rund um das Bad Dübener Naturparkhaus gehen. Quelle: Steffen Brost

Anzeige

Konzipiert und programmiert wurde die Heide-Wächter-Tour von Familien aus der Dübener Heide in Zusammenarbeit mit dem Medienprojekt „Wilde Medien“, dem Sozialpädagogischen Institut der Arbeiterwohlfahrt Leipzig und dem Naturpark-Verein Dübener Heide. „Die Arbeiterwohlfahrt ist an uns herangetreten mit dem Wunsch, ein gemeinsames Bildungsprojekt zu entwickeln, wo man Natur und Medien miteinander verbindet“, erklärte Georg Liebig vom Naturparkhaus.

Weitere LVZ+ Artikel

Entstanden ist eine abwechslungsreiche Rallye, die spielerisch und multimedial Wissen über die heimische Natur und den achtsamen Umgang mit ihr vermittelt. Die rund 60-minütige Runde startee am Naturparkhaus und führte über eine Strecke von 1,5 Kilometer um die Burg Düben bis hinunter zur Mulde.

Unterwegs lösten die Spieler knifflige Rätsel und spannende Aufgaben zu den Themen Biber, Energie, Artenvielfalt, Holz, Bienen und Wasser.

Marcel, Anja, Maria, und Max Àe aus Noitzsch und Oma Stephani Àe (von links) aus Bad Düben gehörten zu den Ersten, die die digitale Schnitzeljagd rund um das Bad Dübener Naturparkhaus ausprobierten. Quelle: Steffen Brost

Benötigt wurden lediglich ein Smartphone. Bevor es auf die Strecke ging, musste man noch schnell die App mit dem Namen „Actionbound“ auf sein Smartphone herunterladen, den QR-Code scannen und schon konnte es losgehen. Auch Marcel Àe aus Noitzsch war mit seiner ganzen Familie gekommen, um die Tour auszuprobieren. „Wir wurden vor Monaten angesprochen und haben bei der Erstellung der Strecke und der Aufgaben mitgewirkt. Es hat uns viel Spaß gemacht, weil auch unsere Kinder mitgeholfen haben“, sagte der Noitzscher.

Wissen gefragt

Station Nummer eins war gleich im Naturparkhaus. In der Dauerausstellung musste man nach Hinweisen für die nächste Station suchen. Die war im Burggarten nebenan, wo man sich die dort wachsenden Baumarten merken musste. An einer Holzbank, wo der Biber genagt hatte, war das Wissen rund um den Heidebiber gefragt. Wenige Meter weiter musste man ein Bild aus Blättern gestalten und es fotografieren. „Danach ging es in Polonaise-Formation den Burgberg hinauf und an der Mooreiche mussten wir eine Frage beantworten“, verriet Maria Àe. Die Elfjährige hatte schnell die Antwort gefunden und weiter ging es ans Pegelhäuschen, wo die Treppen erklommen werden mussten.

Echo aufgenommen

Unter der Muldebrücke mussten dann alle das dort hallenden Echo aufnehmen mit ihrem Smartphone. Schließlich ging es zum Muldeanleger, wo jeder einen Kiesel in die Mulde warf. Ziel der Tour war der Heidewächter an der Muldebrücke. Hier galt es, mehrere Fragen richtig zu beantworten, damit man den Zahlencode an der dort verstecken Schatzkiste knacken konnte. Marie und ihre Familie schafften das auf Anhieb.

Biberspan als Belohnung

Als Belohnung gab es kleine Umhängetrophäen in Form eines echten Biberspanes. „Es war sehr schön. Viele unserer Ideen wurden mit verarbeitet. Die Tour ist ideal für Familien, aber auch Schulklassen oder einzelnen Personen“, fasste Marcel Àe zusammen.

Von Steffen Brost