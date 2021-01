Digitaler Erzählsalon zur Dübener Heide lädt am Dienstag ein

Dübener Heide

Die Berliner Firma Rohnstock Biografien hat die schwierige Lage rund um Corona beim Schopfe gepackt und ihre Erzählsalons im Rahmen von „30 Jahre Deutsche Einheit“, die normalerweise versammelt um einen gemeinsamen Tisch stattfinden, kurzerhand in den digitalen Raum verlagert und so für viele Zuschauer zugänglich gemacht. Auf diese Weise soll in Zeiten des Abstands doch die Kultur des gemeinsamen Erzählens aufrechterhalten werden.

Ostdeutscher Blick auf 30 Jahre Deutsche Einheit

Im Projekt, das vom Bund gefördert wird und dessen erste Staffel bereits im letzten Sommer lief, geht es besonders um den ostdeutschen Blick auf 30 Jahre Deutsche Einheit, denn in dieser Zeit ist zwar viel über die Ostdeutschen geredet worden, weniger aber von den Ostdeutschen selbst mit ihren sehr vielfältigen Erfahrungen. Erklärtes Ziel ist es also, in verschiedenen Regionen Ostdeutschlands Erzähler aus unterschiedlichen Generationen und Bereichen zu Wort kommen zu lassen, um einen möglichst bunten Erfahrungsschatz heben und bewahren zu können und auf diese Weise Austausch, Vernetzungen und Verständnis zu ermöglichen, um Mut zu machen und Impulse für die Zukunft zu geben.

Zweite Staffel mit Menschen aus der Region

Inzwischen läuft die zweite Staffel und am Dienstag findet der Salon zur Dübener Heide statt. Ihre Erfahrungen teilen Henriette Lippold aus Leipzig (*1981 in Lutherstadt Wittenberg, aufgewachsen in Bad Düben), Serienproduzentin, Emmy-Preisträgerin und Theatermacherin; Harald Zehler aus Bad Schmiedeberg (*1951 in Halle/Saale), Forstingenieur, der ein Garten- und Landschaftsbau-Unternehmen führt; Siegfried Gastel aus Doberschütz (*1959 in Kölsa), Tierwirt, der nach der Wende mit seiner Frau auf dem Gelände der früheren LPG Winkelmühle 140 Rinder „bewältigte“ und hier heute unter anderem die Kranichstation betreut; Peter Klepel aus Dreiheide (*1960 in Bad Schmiedeberg, aufgewachsen in Authausen), Wirtschaftsingenieur, der einst in der LPG-Pflanzenproduktion Welsau arbeitete und seit 35 Jahren wechselnde Bürgermeisterämter im Landkreis Nordsachsen bekleidet; Michael Berger aus Schlaitz (*1972 in Brehna), Bürokaufmann, der auf dem Campingplatz seiner Familie beschäftigt ist und hier in diesem Jahr Chef von sechs Mitarbeitern wird; Monika Miertsch aus Gräfenhainichen (*1951 in Jüdenberg), von 1970 an mehr als 25 Jahre im Tagebau Golpa-Nord tätig, zuletzt als Baggerfahrerin; Thies Schröder aus Gräfenhainichen (*1965 in Itzehoe/ Schleswig-Holstein), Geschäftsführer des Industriemuseums Ferropolis und Sprecher der Projektgruppe Industriekultur Mitteldeutschland; Axel Mitzka aus Muldestausee (*1968 in Gräfenhainichen), studierter Landwirt, der als Gründer und Vorsitzender des Vereins Dübener Heide den gleichnamigen Naturpark für die nächsten Generationen mitgestaltet.

Ideen und Wünsche formulieren

Alle Erzählenden sind ausdrücklich eingeladen, aufbauend auf ihren Erfahrungen auch Ideen und Wünsche einzubringen, wie ihrer Ansicht nach Leben, Wohnen und Natur in der Dübener Heide in Zukunft aussehen soll und kann. Die Veranstaltung ist eine von zehn regional verorteten Digitalen Erzählsalons der zweiten Staffel des Projekts „30 Jahre Deutsche Einheit: Deine Geschichte – Unsere Zukunft“. Weitere ausgewählte Regionen aus Sachsen und Sachsen-Anhalt: Zittauer Gebirge (09.2.21), Anhalt-Bitterfeld/Geiseltal (23.2.21) und der Landkreis Nordsachsen (13.4.21).

Einzigartige Erfahrungen mit der Wiedervereinigung

Die Einzigartigkeit dieser Reihe besteht laut Projekt-Initiatorin Katrin Rohnstock darin, die Einheit und ihre Folgen „bewusst frei von politischer Themensetzung und Diskussion“ zu behandeln. So zeichneten die Erzählerinnen und Erzähler „ein unideologisches, facettenreiches Bild des Transformationsprozesses“, sagt die 60-Jährige mit Blick auf die bereits gelaufenen Veranstaltungen. Im Osten seien einzigartige Erfahrungen mit der Wiedervereinigung gesammelt worden. Diese möchte Rohnstock, selbst gebürtige Thüringerin, mittels der Erzählsalons in einem „lebendigen Archiv der Einheit“ versammeln.

Geschichten beider Staffeln auch in Buchform

Mehr als 15 000 Internetnutzer verfolgten die bisherigen Digitalen Erzählsalons, für die das Projekt mit der Bronze-Medaille des „Einheitspreises 2020“ der Bundeszentrale für politische Bildung ausgezeichnet wurde. Jüngst erschien ein elektronisches Buch mit rund 60 ausgewählten Geschichten aus der ersten Staffel der Reihe, das in Kürze überall kostenlos erhältlich ist, wo es E-Books gibt. Auch zur zweiten Staffel soll es ein E-Book geben, zudem eines in gedruckter Form.

Los geht es am 12. Januar 2021 um 18 Uhr, der Salon ist aber jederzeit unter https://deine-geschichte-unsere-zukunft.de/ nachzusehen.

Von Sophia Schleichardt und Sebastian Bertram