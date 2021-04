Digitalpakt Schule – so läuft es in Düben und der Region

Eilenburg

Vor zwei Jahren wurde der millionenschwere Digitalpakt Schule beschlossen. Ein Jahr später kam ein Sofortausstattungsprogramm dazu. Doch was ist in den Schulen bisher angekommen? Die LVZ fragte bei den Schulträgern, die die Fördermittel beantragen und mit Eigenmitteln aufstocken müssen, nach dem Stand der Dinge.

Nachdem es zunächst um die Eilenburger Schulen ging, richtet sich der Blick heute ins Umland. Dabei decken sich die Aussagen mit denen der drei Eilenburger Schulträger. Das Land Sachsen wurde einhellig für seine „schnelle Bearbeitung“, „zeitnahe Erreichbarkeit“, die „sehr gute Beratung“ und selbst für seine „Spitzenleistung“ gelobt.

Während es an der Umsetzung also wohl nichts zu meckern gibt, wird auch im Umland – wie schon in Eilenburg – von den Schulträgern die Frage nach der Finanzierung der Folgekosten gestellt.

Geld reicht nicht für mobile Endgeräte

Mockrehnaer Schulzentrum mit Grund- und Oberschule: ​Die Gemeinde hat für das 2012/2013 umgebaute Schulzentrum insgesamt rund 320 000 Euro Fördermittel bewilligt bekommen.

Die Grundschule hat inzwischen zehn, die Oberschule 19 Notebooks erhalten. Zudem wurde je ein Camcorder zur Aufzeichnung des digitalen Unterrichts angeschafft. Derzeit werden die Voraussetzungen für den drahtlosen Netzzugang der pädagogisch genutzten Räume geschaffen. Außerdem sollen Desktop-PC, neue Anzeige- und Interaktionsgeräte sowie Tablets gekauft werden.

Kritisch wird in Mockrehna gesehen, dass die Mittel nicht reichen, um alle Räume und Medien auf den Stand der Technik zu bringen. Zudem wird die finanzielle Ausstattung in Sachen mobile Endgeräten als nicht ausreichend betrachtet.

Kontinuierliche Unterstützung notwendig

Grundschule Doberschütz: ​Von den 77 000 Euro, die die Gemeinde für die Digitalisierung zur Verfügung hat, wurden bisher 18 000 Euro ausgegeben. Bürgermeister Roland Märtz (CDU) schätzt die Anschubfinanzierung als ausreichend ein, „um bis 2024 einen guten Ausstattungszustand zu erreichen“. Die zusätzlichen Mittel für die Sofortausstattung in Höhe von 7000 Euro seien noch am Tag der Antragstellung bewilligt und inzwischen in 14 Laptops mit Office-Lizenzen investiert worden. Er hofft wie seine Amtskollegen darauf, dass der Freistaat den Gemeinden künftig bei der Finanzierung digitaler Medien kontinuierlich unterstützt.

Land braucht schnelles Internet

Grundschule Jesewitz: ​Hier stehen aus beiden Programmen inklusive der Eigenmittel der Gemeinde insgesamt 88000 Euro für die Digitalisierung zur Verfügung. Für die Schule, die bereits über einen guten Ausstattungsgrad verfügt, werden von dem Geld insbesondere Medientafeln und Endgeräte gekauft. Wichtig sei, so wird vom Verwaltungsverband Eilenburg-West für Jesewitz wie übrigens auch für Zschepplin angemerkt, dass auf dem Land ein schnelles Internet zur Verfügung steht, welches die Nutzung der Technik parallel in allen Klassenstufen ermöglicht. Wichtig wäre zudem, dass es eine kontinuierliche Bereitstellung von Mitteln und eine fachliche Begleitung geben würde, um auf aktuelle Standards reagieren zu können. Bei der Schnelligkeit des Wechsels der Technik und den Anforderungen sei das System bisher einfach zu träge.

Grundschule Zschepplin: ​An diese Grundschule in Hohenprießnitz fließen insgesamt rund 73 000 Euro. Ansonsten gelten die gleichen Anmerkungen wie für Jesewitz.

Derzeitige Förderung benachteiligt Schulzentrum

Evangelisches Schulzentrum Bad Düben: ​Gisbert Helbing, Geschäftsführer der gemeinnützigen GmbH, sieht das Schulzentrum zwar „auf dem aktuell besten technischen Stand“, macht aber auf ein besonderes Problem aufmerksam. „Die Höhe der Fördermittel“, so erklärte er, „richtete sich nach der Anzahl der Schüler. Und weil wir eine Schule im Aufbau sind, haben wir relativ wenig Fördermittel erhalten.“ Konkret bekam die Schule statt der beantragen 590 000 nur 142 000 Euro. Der Differenzbetrag habe daher aus eigener Kraft finanziert werden müssen. Dass dies gut angelegtes Geld sei, habe sich im Distanzunterricht in der Pandemie bewiesen.

Die Lehrkräfte an Oberschule / Gymnasium würden ansonsten bereits ausschließlich mit elektronischen Displays arbeiten. Es gibt in einem einzigen Raum noch eine Kreidetafel, damit die Schüler sehen können „wie das früher einmal war“.

Auch in der Grundschule wurde eine digitale Infrastruktur geschaffen. Jedoch werden dort aus pädagogischen Gründen Kreidetafeln genutzt. In naher Zukunft sollen aber auch dort mehrere elektronische Displays eingesetzt werden, um die Grundschüler auf die weiterführenden Schulen vorzubereiten. Aus dem Programm Sofortausstattung, aus dem das Schulzentrum 19 000 Euro erhielt, wurden Notebooks angeschafft, die an Schüler ohne entsprechende Ausstattung verliehen wurden.

Während Gisbert Helbing die Bearbeitungszeit für die Fördermittelanträge als „super schnell“ und „sensationell“ lobt, blieb ein Schreiben vom Oktober 2020 bisher ohne Rückmeldung. Konkret handelt es sich dabei um den formlosen Antrag des Schulzentrums, die Fördermittelhöhe an die aktuellen Schülerzahlen anzupassen.

Bad Düben: Ein guter Anfang ist gemacht

Heidegrundschule und Oberschule: ​Für die Heidegrundschule wurden 110 000 Euro, für die Oberschule 315 000 Euro Fördermittel bewilligt. Hinzu kamen 32 000 Euro aus dem Soforthilfeprogramm, die für den Kauf mobiler Notebooks verwendet wurden. Laut Aussage des Systemadministrators bei der Stadt, Lucas Leischke, verfügen beide Schulen inzwischen über ein WLAN-Netz zur Anbindung mobiler Endgeräte, einen symmetrischen Glasfaseranschluss und eine Serverinfrastruktur. Bis zum Ende des Jahres sollte zudem die Ausstattung mit interaktiven Tafeln und mobilen Endgeräten abgeschlossen sein, was sich aber wegen Lieferengpässe voraussichtlich verzögern wird. Eine vollumfängliche Digitalisierung sei, so Lucas Leischke, mit dem Förderprogramm zwar leider nicht möglich, aber „es ist ein guter Anfang“.

Die Anfrage an die Gemeinde Laußig ​für die Grundschule Authausen blieb trotz Nachfragens bisher unbeantwortet. Auch hier wurden aber Fördergelder ausgereicht.

Von Ilka Fischer