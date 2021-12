Doppelte Ehrung für Artur Cachey in Laußig

Laußig

Wo, wenn nicht in der Kirche, hätte die Ehrung von Artur Cachey stattfinden sollen. Der 73-Jährige steckt seit vielen Jahren sein ganzes Herzblut in die Sanierung und Erhaltung der Kirche und des Friedhofes in Laußig. Jetzt wurde er dafür im Beisein von Vertretern des Ortschaftsrates und Bürgern mit der Ehrenurkunde der Ortschaft Laußig geehrt.

Geld aus dem aus dem Ehrenamtsbudget des Kreises

Doch Ortsvorsteher Florian Kern (CDU) hatte noch etwas dabei – 250 Euro aus dem Ehrenamtsbudget des Landkreises Nordsachsen. Und warum das alles? „Die Gestaltung der Urnenanlagen, die Erneuerung der Wege sowie zahlreiche Neuanpflanzungen wurden von dir geplant und federführend umgesetzt. Der Friedhof ist ein ansprechender Ort des Gedenkens geworden“, so Kern.

Engagement für die Kirche

Zudem läge Artur Cachey die Erhaltung der Kirche besonders am Herzen. „Die Neugestaltung der Gemälde und der Einbau der Heizung gehen auf deine Initiative zurück“, nannte der Ortsvorsteher zwei von vielen weiteren Beispielen, die Cachey mit viel Fleiß, vor allem aber hohem zeitlichen Aufwand anging. „Dafür wirst du von unseren Bürgern sehr geschätzt. Du trägst maßgeblich zu einem guten Miteinander bei“, betonte er.

Von Kathrin Kabelitz