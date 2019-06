Bad Düben

Die Kurstadt im Partyrausch. Drei Tage lange feierten die Bad Dübener Stadtfest. Und Klärchen spielte mit. Schickte drei Tage Sonne satt auf den Marktplatz. Freitagabend stachen die Stadtfestmacher Reneé Heller und Nico Kricheldorf mit der Krostitzer Brauerei und Bürgermeisterin Astrid Münster traditionell das erste Fass Bier an.

Zur Galerie An drei Tagen haben die Bad Dübener und ihre Gäste das Stadtfest gefeiert.

Dann feierten vor allem die Jüngeren bei Partymucke von den „Toten Ärzten“ und später dem Sputnik-Resident DJ Halbsteiv sowie dem Berliner Trommelwirbel vom Stamping Feet.

15 Stände aus der Gesundheitssparte präsentierten am Sonnabend auf dem Gesundheitsmarkt ihre Angebote. Passend dazu hatte sich die Orthopädietechnik Neubert das Gymnastikthema ausgesucht. „Wir zeigen heute, was man alles mit Terrabändern und Bällen machen kann“, sagte Carmen Rybacki. Bei Christine Schulze von der Marktapotheke gab es gesunde Säfte, am Awo-Stand konnte man sich den Blutdruck messen lassen und am Stand von Mediclin genossen die Besucher einen eiskalten Wasserguss als Therapiemaßnahme an den Armen. Sportlich ging es am Paradeplatz zu. Hier lud der SV Bad Düben zum 15. Hochsprungmeeting ein. Später wurde am Markt „Bad Düben läuft“ gestartet. 90 Mädchen und Jungen sowie zehn Staffeln gingen auf die Runde durch die Altstadt. Die Awo-Sprinter gewannen und nahmen den Karl-Heinz-Emmrich-Wanderpokal mit nach Hause.

Im Laufe des Nachmittages präsentierten sich im Rahmen der offenen Bühne Tanzgruppen, Musikschulen und Vereine mit ihren Showeinlagen. Die Partyband Nightfever sowie Ballermannsängerin und Dschungelkönigin Melanie Müller ließen den zweiten Stadtfesttag ausklingen.

Zur Galerie Über 40 Vereine, Firmen, Schulen, Kindereinrichtungen, Institutionen und andere Gruppen gestalteten einen fast zwei kilometerlangen Festumzug quer durch die Stadt.

Mit einem Ökumenischen Gottesdienst und dem Fahrradfest ging es gestern Morgen ins Finale, was am Nachmittag mit einem großen Festumzug seinen Höhepunkt fand. Fast 40 Bad Dübener Vereine, Schulen, Betriebe, Sozialeinrichtungen und Kindertagesstätten zogen in einem knapp zwei Kilometer langen Umzug einmal quer durch die Stadt.

Von Steffen Brost