Bad Düben/Magdeburg

Im Jahr 2018 fanden in einigen Museen des Landkreises Nordsachsen Sonderausstellungen zum Thema „400 Jahre Dreißigjähriger Krieg“ statt. Das Projekt mit dem Titel „Je weniger Klingen, je größer die Herzen“, das mit weiteren Regionen vernetzt war und in seiner Entwicklungsphase sogar zu einem länderübergreifenden Gesamtprojekt heranwuchs, koordinierte damals der Initiator Günter Tempelhof aus Bad Düben. Seit Jahrzehnten beschäftigt ihn die Historie und insbesondere hat es dem 67-Jährigen die Militärgeschichte angetan.

Günter Tempelhof in seinem Bad Dübener Arbeitszimmer. Quelle: Heike Nyari

Nun eröffnet er am 10. Juli, um 17 Uhr, im Ravelin 2 in der Magdeburger Maybachstraße wieder eine Ausstellung, die sich ebenfalls mit dem Dreißigjährigen Krieg (1618-1648) und natürlich mit Schwedenkönig Gustav Adolf beschäftigt. Auch in der Region um Magdeburg fanden Feldschlachten, Belagerungen und vielerorts Kämpfe der zahlreichen verfeindeten Lager statt. 1631 erreichte der Krieg mit der fast völligen Zerstörung Magdeburgs einen dramatischen Höhepunkt. Dies war eine prägende Epoche, die auch weit über die Region hinaus strahlte.

Vertreter der Krostitzer Brauerei sind dabei

Für die Ausstellung in der anhaltischen Landeshauptstadt stellte Günter Tempelhof wissenswerte Darstellungen der Geschichte zusammen. Hinzu kommen Exponate der IG Zinnfiguren des Kultur- und Heimatvereins Magdeburg und des Sanierungsvereins „Ravelin 2“. Bei der Eröffnung werden mit Ines Zekert und Michael Monat auch Vertreter der Krostitzer Brauerei anwesend sein, die die Gäste unter anderem darüber aufklären möchten, was Gustav II. Adolf mit der nordsächsischen Brauerei verbindet.

Auf Kolloquium kennengelernt

Doch wieso Bad Düben und Magdeburg? „Am 15. Mai 2018 führten wir im Krostitzer Gustav-Adolf-Saal ein wissenschaftliches Kolloquium mit internationalen Referenten durch, an dem auch Gäste aus Magdeburg teilnahmen“, erklärt Günter Tempelhof. Daraus entwickelte sich ein bleibender Kontakt zur Magdeburger Festungsanlage, insbesondere zu Tibor Nyari, der in Bad Düben aufwuchs und seit mehreren Jahren dem Sanierungsverein angehört. Es folgten Einladungen und Besichtigungen der beeindruckenden Anlagen an der Elbe, bis die Idee zur Ausstellung geboren war. Die Sonderschau kann bis Ende Oktober 2021 besichtigt werden.

Von Heike Nyari