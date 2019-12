Düben: Ab Montag gibt’s Tickets für die neue Badesaison

Bad Düben

Die Premierensaison im Bad Dübener Natursportbad mit Campverlief super, ab Montag sind in der Tourist-Info im Naturparkhaus die Saison- und Familienkarten für den ab 1. Mai startenden Badesommer zu haben.

Die wohl wichtigste Nachricht: Die Preise bleiben stabil. Darauf haben sich Stadt und Betreiber Kurbetriebsgesellschaft geeinigt. Den Frühbucherrabatt, der zwischen Dezember 2018 und 1. März einen Preisnachlass von bis zu 20 Euro bei Saison- und Familienkarten gewährte, gibt es allerdings nicht mehr. „Er war nur für die erste Saison nach dem Umbau angedacht“, sagt Bürgermeisterin Astrid Münster (FWG).

Eine zweite Änderung betrifft den Erwerb der Jahreskarte – diese ist nur bis Ende April erhältlich. Ab diesem Zeitpunkt gibt es zudem die Tickets an der Kasse im Bad.

Saisonkarte : Ausweis erforderlich

Für den Kauf einer Saisonkarte ist die Vorlage eines Ausweisdokuments erforderlich. Saisonkarten werden mit Barcode und Passbild sowie persönlichen Daten versehen. Das Passbild wird in der Tourist-Info angefertigt. Es ist möglich, Fotos vorab per E-Mail an tourismus@bad-dueben.de mit Vor- und Nachnamen zu senden oder Passbilder zum Scannen mitzubringen.

Familienkarte : Antrag bei Stadt muss gestellt werden

Die Familienkarte soll Familien ein sehr kostengünstiges Badevergnügen ermöglichen. Nötig ist ein Antrag an die Stadtverwaltung, Sachgebiet Soziales. Familien sind festgelegt auf maximal zwei Erwachsene sowie Kinder unter 18 Jahren, die zusammen in einem Haushalt mit Hauptwohnsitz beziehungsweise alleinigem Wohnsitz gemeldet sind.

Das Kosten die Karten

Preise: Saisonkarte Familie 100 Euro; Saisonkarte Erwachsener 80 Euro; Saisonkarte Kind 45 Euro; Saisonkarte ermäßigt 60 Euro (Studenten, Azubis, Schwerbeschädigte, Inhaber Ehrenamtskarte). Öffnungszeiten Tourist-Info: Montag, Dienstag, Donnerstag/Freitag von 10 bis 15 Uhr, Samstag von 10 bis 12 Uhr

Von ka