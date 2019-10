Düben: Ab Montag sollen erste Schüler im Schulzentrum lernen

Bad Düben

Mit dem Termin zum Schuljahresstart hat es nicht geklappt. Nun sollen die Schüler der weiterführenden Schule des Evangelischen Schulzentrumsin Bad Düben am Montag erstmals in den neuen Räumen des umgebauten Gymnasiums in der Durchwehnaer Straßelernen. Neun Klassen mit 200 Oberschülern und Gymnasiasten werden dann von der Gartenschule am Kirchplatz in die ersten beiden Etagen der Schule ziehen. Trotz der Ferien herrscht in diesen Tagen Hochbetrieb in der Schule. Alles wird für den Start vorbereitet. Die Container am Kirchplatz, in denen die Schüler der weiterführenden Schule übergangsweise gelernt haben, sind bereits abtransportiert.

Schule wird weiter Baustelle bleiben

Im April 2018 hatten die Umbauarbeiten begonnen. Abgeschlossen sind sie mit dem Umzug noch lange nicht, die Schule wird auch nach der Teil-Inbetriebnahme noch über Monate eine Baustelle bleiben. Im dritten und vierten Obergeschoss sollen die gröbsten Arbeiten aber beendet sein, sodass während des Schulbetriebes keine lärmintensiven Arbeiten stattfinden müssen. Zum Schuljahresstart 2020/21 sollen der erste und zweite Bauabschnitt endgültig beendet und rund 7,5 Millionen Euro verbaut sein.

Tempo 30 in der Durchwehnaer Straße

Bad Dübens Bürgermeisterin Astrid Münster (FWG) kündigte zur jüngsten Stadtratssitzung an, dass künftig Tempo 30 in der Durchwehnaer Straße gilt. Schon seit langem gibt es Kritik, dass Autofahrer in diesem Bereich rasen. Zudem soll für den Bereich vor der Schule eine Halteverbots-Regelung eingeführt werden.

Von Kathrin Kabelitz