Düben: Amtmann Gaber erwartet Gäste aus dem Norden

Bad Düben

Insgesamt 70 Mal führte Stadtführer Torsten Gaber im vergangenen Jahr durch Bad Düben. Dazu begrüßte der zertifizierte Gästeführer seinen 13 000. Teilnehmer bei einer Wanderung und feierte sein 20-jähriges Jubiläum als Stadtführer. „Insgesamt waren es 990 Teilnehmer bei den Touren durch die Stadt, zum Alaun sowie diverse andere Führungen, wo man mich gebucht hat. Saisonal kamen noch drei Parkspaziergänge, sieben Heiderundfahrten, eine Mehrtagesfahrt des Cuxhavener Kneipp-Vereins sowie eine Bustour mit einem historischen Doppelstockbus durch unsere Region dazu“, erzählt Gaber.

Touren gibt es seit 20 Jahren

Seit 1999 führt der 50-Jährige immer am ersten und dritten Sonntag eines Monats seine Gäste, meist Patienten aus der Bad Dübener Rehaklinik, durch die Stadt. Am 2. Sonntag geht es traditionell in den bekannten Bad Dübener Ortsteil Alaunwerk. Diese Themenführung dreht sich ausschließlich um den früheren Abbau des sogenannten Alaun. „Bei den Alaunwanderungen ist es ein tolles Erlebnis, die Jahreszeiten hautnah zu erleben. Denn das Rote Ufer ist ganzjährig eine Wanderung wert“, weiß Gaber aus Erfahrung.

Überlebenskünstler am Abhang des Roten Ufers der Mulde bei Bad Düben. Quelle: Heike Nyari

Wanderungen mit dem Amtmann

Regelmäßig schlüpft der Bad Dübener auch in historische Rollen wie die des Dübener Amtsmannes. Seine Gäste kommen aus allen Schichten der Bevölkerung und allen Teilen des Landes. Ob Jugendweiheverband, Volkssolidarität, Mitarbeiter des Heide Spa, Lions-Club oder Familien und exklusive Privattouren – Gaber hat sie schon alle durch die Stadt geleitet. Und er startet zu jedem Termin. Egal, ob eine Person dabei sein will oder Gruppen bis zu 50 Leuten.

Ein Bild aus dem Sommer 2015: Stadtführer Torsten Gaber erklärt im historischen Gewand des Dübener Amtsmannes seinen kleinen Zuhörern die Sehenswürdigkeiten der Kurstadt. Besonderer Höhepunkt war der Stopp am Rathaus, wo die Kinder die beiden Ziegenböcke am Rathausturm in Aktion bestaunten. Quelle: Steffen Brost

Torsten Gaber gehört auf seinem Gebiet zu den Besten der Zunft. Er kennt alle geschichtlichen Fakten und Hintergründe in der Kurstadt aus dem Effeff. Denn schon vor vielen Jahren hatte er sich zum IHK-zertifizierten Gästeführer, zertifizierten Lutherführer und offiziellen Stadtführer für Bad Düben ausbilden lassen. Vor allem die Führungen als Amtmann und sogenannte Spezialführungen sind bei seinen Gästen beliebt.

Besucher loben die Sauberkeit in der Kurstadt

Ausgefallen ist bisher noch keine. Längst ist der Dübener Amtmann über die Grenzen der Kurstadt hinaus bekannt. Viele Reisegruppen buchen ihn zu Führungen und Rundfahrten. Denn in den vergangenen Jahren hat die Nachfrage vor allem nach thematischen Führungen stark zugenommen – mit Gaber als Amtmann oder als Parkgründer in Frack und Zylinder durch den historischen Kurpark, beliebt sind aber auch abendliche Runden mit der Laterne und die historische Kneipentour in der Altstadt. „Die Menschen sind begeistert von Bad Düben. Sie loben die bunte Kurstadt und die Sauberkeit. Es gibt aber auch ab und zu kritische Töne. Vor allem die geschlossene Burg, die Obermühle und auch das Naturparkhaus sind nicht immer offen“, so Gaber.

Programm für 2020 steht

Unterstützung bekommt er auch von seinem Arbeitgeber Heide Spa. Denn seit einem Jahr ist er dort angestellt und für die Veranstaltungen verantwortlich. „Ich kann Hobby und Job gemeinsam machen. Das bringt Synergieeffekte für beide Seiten mit sich. Und so kommt es oft vor, dass ich auch mal unsere Belegschaft, Tages- oder auch Hotelgäste durch die Stadt führen“, sagte Gaber.

Für 2020 hat der Stadtführer neben seinen regulären Runden auch wieder ein paar besondere Höhepunkte geplant. So soll es mehrere Parkspaziergänge und historische Rundgänge geben. Bei einer davon hofft der 50-Jährige auch auf Besuch aus dem hohen Norden. Denn Gaber überreichte bei der Taufe des Bundespolizeibootes „ Bad Düben“ an dessen Kommandanten Gerald Link einen Gutschein für einen Stadtrundgang für die Besatzung, wenn sie in diesem Jahr das erste Mal die Namensgeberin des Bootes besuchen.

Von Steffen Brost