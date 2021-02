Bad Düben

Auch wenn das Wetter in den vergangenen Tagen eher ins Freie lockte – die wieder gesunkenen Temperaturen und corona-bedingt erneut verschärften Ausgangsbeschränkungen dürften eine gute Gelegenheit bieten, mal wieder ein gutes Buch in die Hand zu nehmen. Die Bad Dübener Bibliothek im Windmühlenweg hat trotz Lockdown weiterhin geöffnet und bietet eine große Anzahl unterschiedlicher Medien zur Freizeitbeschäftigung und Bildung.

Erwachsene zahlen zehn Euro pro Jahr

Angefangen bei den Büchern, die in der Awo-Einrichtung ausgeliehen werden können und über reichlich Lesestoff verfügen, reicht die Palette außerdem von Zeitschriften, Spiele und Musik-CD und Hörbüchern über Fernleihe bis hin zu Onleihe für E-Book und E-Paper. „Für dieses umfangreiche Angebot zahlt man als Erwachsener in einer Mitgliedschaft lediglich 10 Euro im ganzen Jahr für Kinder kostet es 5 Euro, Awo-Mitglieder 8 Euro“, so Bibo-Leiterin Angela Pietsch.

Lernspiele sind im Angebot

Viele Leser würden sich mit Vorliebe in einen spannenden Roman vertiefen, greifen aber auch gern zu Ratgebern. Aktuell, so Pietsch, seien „Garten neu gestalten“, „Alternative Heilmethoden“, „Aufräumen und Ausmisten“ und „Finanzen regeln“ angesagt. Passend zum Homeschooling sind Lernspiele für Vor- und Grundschule und Erstlesebücher zum Lesen lernen beliebte Angebote für Kinder. Auf die Jüngsten warten zudem tolle Mitmachbücher, Kinder- und Jugendliteratur sowie viele Brettspiele für die ganze Familie und interaktive Medien wie Tonies und Tiptoi.

Literatur zu Hobbies ist sehr gefragt

In den schwierigen zurückliegenden Wochen, so haben Angela Pietsch und Mitarbeiterin Katharina Obst beobachtet, hätten einige die Zeit genutzt, um ein altes Hobby wieder aufleben zu lassen oder mit einem neuen zu beginnen. Zahlreiche Bücher geben Tipps und Hinweise, z.B. im kreativen Bereich Malerei, künstlerisches Zeichnen und Fotografie, aber auch Basteln, Heimwerken, Kochen, Yoga, Handarbeit und vieles mehr.

Auch Zeitschriften liegen zum Ausleihen bereit

Neben Büchern findet man in der Bibliothek auch Zeitungen, die im Abo bezogen werden, z.B. „Mein schöner Garten“, „Bravo“, Finanztest, Stiftung Warentest, „Modelleisenbahner“, „Vital“, um nur einige zu nennen. Bei den meisten Zeitschriften ist übrigens immer ein kompletter Jahrgang vorhanden.

Vorläufige Öffnungszeiten: Mo 10 bis 16 Uhr, Di 14 bis 19 Uhr, Mi geschlossen, Do 14 bis 17 Uhr, Fr 10 bis 14 Uhr, jeden letzten Samstag im Monat 9 bis 12 Uhr. Kontaktnummer 034243 713520.

Von Heike Nyari