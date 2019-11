Düben: Einst warteten Kunden Jahre auf Körbe von Erich Heßler

Der Anfang: Wilhelm Fritzsche gründete den Korbmacherbetrieb 1885 in der Kirchstraße. Erst 1911 baute er seine Werkstatt in der Torgauer Straße 11 in Bad Düben, dem heutigen Sitz der Korbmachererei. In der 30er-Jahren gab es in Düben noch 33 selbstständige Korbmacher. Neben Produkten für die Landwirtschaft und den Haushalt waren damals besonders Geschosskörbe für die sich damals entwickelnde Rüstungsindustrie gefragt. Der heutige Seniorchef Erich Heßler lernte bei seinem Lehrherren Wilhelm Fritzsche 1952 das Handwerk von der Pike auf. Erst mit 85 Jahren ging Fritzsche 1960 in den Ruhestand.

1960 bis 1990: Erich Heßler übernahm den Betrieb von Fritzsche, der ihn altersbedingt abgab. Im Laufe der Jahre bildete er viele Lehrlinge aus. Einer von ihnen ist Christian Hennig, der bis heute in dem kleinen Familienbetrieb arbeitet. Auch Sohn Mike lernte bei seinem Vater das Handwerk und absolvierte die Meisterschule. Zu den Glanzzeiten in der 1980er-Jahren arbeiteten bis zu sechs Gesellen und drei Lehrlinge in dem Bad Dübener Betrieb.

1990 bis heute: Korbmachermeister Mike Heßler übernahm den Handwerksbetrieb von seinem Vater. Er führt ihn jetzt in der dritten Generation. Heute arbeitet mit Christian Hennig nur noch ein Geselle im Betrieb. Auch Vater Erich unterstützt die Firma. Bis heute ist Mike Heßler regelmäßig auf Märkten mit seinen Korbwaren unterwegs.