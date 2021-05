Düben: Grillplatz verwüstet – Zeugen gesucht

Bad Düben

 Feien – ja, aufräumen – nein. Der Grillplatz an der Durchwehnaer Straße in Bad Düben präsentiert sich erneut in einem vermüllten Zustand. Am Freitag hatten dort Jugendliche gefeiert und offenbar jede Menge Müll hinterlassen. Zahlreiche leere und halbvolle Flaschen Schnaps, zerknüllte Verpackungen und leere Trinkpacks zeugen von einer ausgelassenen Party bis in den späten Abend. Zudem wurde der hölzerne Papierkorb zerstört und auch der erst vor kurzem reparierte Drahtzaun zum Sportplatz Durchwehnaer Straße wurde erheblich in Mitleidenschaft gezogen.

Wird die Sitzgelegenheit jetzt wieder abgebaut?

Die Stadt Bad Düben will dort jetzt weiter durchgreifen. Denn jede Müllräumaktion, für die die Kurstadt eine fremdes Unternehmen beauftragt, berechnet zwischen 50 und 100 Euro je nach Aufwand. Deswegen steht jetzt auch ein kompletter Abbau der überdachten Sitzgelegenheit zur Diskussion. Parallel dazu sucht das Bad Dübener Ordnungsamt Hinweise, die zu den Übeltätern des Saufgelages führen. Hinweise nimmt das Ordnungsamt der Stadt Bad Düben unter der Telefonnummer 034243-7220 entgegen.

Bad Düben kompakt Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus Bad Düben direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

2019 erbauter Grillplatz wird immer wieder verwüstet

Im Juli 2019 wurde am Sportplatz Durchwehnaer Straße der sogenannten „Grillplatz für Demokratie“ geschaffen. Jugendliche bauten ihn mit der Stadt und der Unterstützung von Bad Dübener Firmen gemeinsam auf. Jeder durfte ihn nutzen. Egal ob Vereine, Schulen, Familien oder auch nur zu zweit. Nach dem Grillen sollten alle Hinterlassenschaften wieder von jedem mitgenommen werden. Doch diese Ansage und auch verschiedene Kontrollen hielten nicht lange an. Immer wieder wurden Teile des Grillplatzes demoliert, so dass er immer weiter zurückgebaut werden musste. Lediglich die überdachte Sitzgruppe, und ein aus Steinen gesetzte Grillfläche ist heute noch übrig. Gefördert wurde das Projekt mit 5000 Euro über das Bundesprogramm „Demokratie leben“.

Von Steffen Brost