Düben: Großer Andrang bei Nordsachsens größter Zierfischbörse

Bad Düben

Neocaridina davidi Orange ist nichts zum Essen. Das sind sehr bewegliche Mini-Garnelen. Solche und andere exotischen Exemplare konnte man bei der 16. Auflage von Nordsachsens größter Zierfisch- und Wasserpflanzenbörse am Sonntag in Bad Düben sehen.

Zur Galerie Farbenspiele im Wasserbecken waren am Sonntag bei der Wasserpflanzen- und Zierfischbörse in Bad Düben zu beobachten.

Aquarienfreunde organisieren Schau im Autohaus

Organisiert hatten die Schau die Aquarienfreunde Bad Düben im Autohaus Kühne im Gewerbegebiet Süd-Ost der Kurstadt. Schon zum sechsten Mal fand die gutbesuchte Börse zwischen den hochpolierten Karossen des Autohauses statt. „Die Börse hat sich mittlerweile gut in der Szene etabliert. Hier im Autohaus haben wir optimale Bedingungen. Vielen Dank an Herrn Kühne, dass er das ermöglicht. Viele Besucher nehmen teilweise weite Anfahrten in Kauf, um sich hier mit neuen Fischen und Pflanzen für ihre Aquarien einzudecken“, erzählte Vereinsvorsitzender Sven-Uwe Schwitay.

Aquarianer aus vier Bundesländern stellen aus

14 Aussteller aus Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen und Brandenberg hatten ihre Stände aufgebaut und boten eine breite Palette an Zubehör und Fischen an. Das Angebot reichte von den bekannten und farbenprächtigen Guppys über siamesische Kampffische und Punktierte Fadenfische bis hin zu Schmetterlingsbuntbarschen und Zwergwelsen.

Falkenberger gehören zu den Stammgästen

Stammgast auf der Börse ist seit vielen Jahren die Interessengemeinschaft der Kinder- und Jugendaquaristik aus Falkenberg/Elster. „Vor 21 Jahren haben wir in dem Keller einer Grundschule mit der Aquaristik begonnen. Jetzt kommen aus sieben verschieden Schulen die Kinder und Jugendlichen zu uns. Aktuell sind wir 19 Mitglieder zwischen 7 und 16 Jahren. Wir haben mehrere Aquarien, Terrarien und kümmern uns auch um Schlangen und Eidechsen. Ein lebendiger Unterricht sozusagen“, erzählte Jens Helemann.

Drei Stunden standen die Besucher an den verschiedenen Ständen an, um zu schauen. Über 400 Besucher wurden am Ende gezählt. „Es war wieder ein voller Erfolg, im nächsten Jahr organisieren wir die 17.Veranstaltung“, kündigte Schwitay an.

Jeden letzten Montag im Monat ist Treff am Stammtisch

Die Anfänge der Bad Dübener Aquarienfreunde liegen bereits einige Jahre zurück. Damals organisierte Schwitay alles mit ein paar interessierten Bad Dübenern in Eigenregie. Aus der ersten Börse heraus entwickelte sich ein Stammtisch von interessierten Aquarianern. 2008 schlossen die sich dann zu einem Verein zusammen.

Mittlerweile sind zwölf Mitglieder im Verein und organisieren ein reges Vereinsleben. „Wir haben im Jahr zwei verschiedene Höhepunkte: unsere Börse und unsere Vereinsausfahrt. In diesem Jahr besuchten wir das Meeresaquarium in Zella-Mehlis. Wer sich uns anschließen will oder einfach Interesse an unserem Hobby hat, wir suchen immer neue Leute“, so Schwitay. Der Aquarianerstammtisch findet jeden letzten Montag im Monat 19 Uhr im Hotel National statt.

Von Steffen Brost