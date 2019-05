Bad Düben

Anlässlich des internationalen Tages der Pflege hat Nico Adomat, Pflegedienstleiter am Mediclin-Standort Bad Düben, am Sonnabend seine Kolleginnen und Kollegen auf Station überrascht. Der Tag solle den hohen Stellenwert dieses Berufsbildes betonen und Pflegekräften Aufmerksamkeit und Anerkennung für ihre Leistung schenken. „Es ist wichtig, dass wir mit kleinen Aktionen an diesem Tag unsere Dankbarkeit zeigen“, so Adomat. Im Gepäck hatte er Mediclin-Kaffeetassen mit dem Slogan „Wer alles gibt, muss auch Pausen bekommen“. Und für diese Pausen gab es eine Nussecke aus der hauseigenen Cafeteria und einen Kaffeegutschein mit dazu.

Danke sagen am Tag der Pflege

„Ohne Pflegekräfte funktioniert eine Klinik schlichtweg nicht“, sagt Adomat. Der internationale Tag der Pflege ist dazu da, um ‚Danke‘ zu sagen für das Engagement, mit dem die Pflegerinnen und Pfleger tagtäglich für ihre Patienten da sind.

Mit fast 130 Mitarbeitern stellt die Pflege die größte Berufsgruppe in Waldkrankenhaus und Reha-Zentrum dar. „Für die Pflegerinnen und Pfleger, die heute im Dienstfrei sind, haben wir natürlich auch eine Tasse sowie einen Gutschein für Kaffee und Kuchen auf Station gelassen. Schließlich ist die Pflege rund um die Uhr an jedem Tag im Jahr für unsere Patientinnen und Patienten da.“

Schwester Kathrin Schönland findet die Aktion sehr gelungen: „Über den Überraschungsbesuch mit Kaffeetasse und süßer Überraschung haben wir uns sehr gefreut.“

Arbeitgeber will Wertschätzung zeigen

„Was aber viel wichtiger ist“, erklärt Kliniksprecher Constantin Sauff, „ist es, als Arbeitgeber unsere Wertschätzung auch an allen anderen Tagen zu vermitteln. Denn qualifizierte und motivierte Mitarbeiter sind für ein erfolgreiches Unternehmen gerade in der Gesundheitsbranche wesentlich.“

Von LVZ