Düben: Weihnachtsshow der Turner findet statt – aber anders

Was wird aus der traditionellen Weihnachtsshow des Bad Dübener Turnvereins? Lange hat der Vorstand darum gerungen, ob sie stattfinden kann. Nun ist die Entscheidung gefallen: Die Show geht über die Bühne – die Bedingungen werden allerdings anders sein als bisher.

Die traditionelle Weihnachtsshow des Bad Dübener Turnvereins darf in diesem Jahr mit Auflagen insgesamt drei Mal stattfinden. Das Foto entstand im Vorjahr, als der Verein bei seiner Show in See gestochen ist. Quelle: Steffen Brost