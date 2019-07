Bad Düben

Auf dem Gelände der Bundespolizeiabteilung Bad Düben wird derzeit gleich an drei Projekten gebaut. Bis zum Dezember sollen insgesamt rund 3,8 Millionen Euro in notwendige Sanierungen und Reparaturen gesteckt werden. Mit etwa 2,7 Millionen Euro sind die Baumaßnahmen an der Standortküche die teuersten. Nach dem Speisesaal wird noch voraussichtlich bis Ende Oktober an der Erneuerung des Fußbodens, dem Innenausbau und einer räumlichen Anpassung in der Küche gearbeitet. Zudem wird gleichzeitig die komplette Küchentechnik erneuert.

Die Ursache der umfangreichen Vorhaben ist ein vor einigen Jahren bei Arbeiten in der Spülküche entstandener versteckter Wasserschaden im Fußboden. Erst Jahre später wurde die Feuchtigkeit in den Wänden festgestellt. „Wir bringen diesen Bereich gleichzeitig auf modernen Standard und gleichen die baulichen Gegebenheiten an derzeit geltendes Baurecht an. Insbesondere dem Brandschutz“, sagte Matthias Carl von der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (Bima), die als Vermieter der Bundespolizeiliegenschaft auftritt.

Instandsetzung für den Sportplatz

Projekt Nummer zwei ist die Grundinstandsetzung des Sportplatzes. 1995 wurde die Sportfläche in Betrieb genommen und bedarf nach 24 Jahren einer kompletten Sanierung, da sie nicht nur von der Polizei, sondern auch von Vereinen aus Bad Düben und der Region genutzt wird. „Die Laufbahn wurde in den vergangenen Jahren bereits mehrfach repariert und auch die Nebenanlagen waren in die Tage gekommen“, so Carl weiter. Im Bauumfang sind unter anderem die Erneuerung der Rasenspielfläche, der Neuaufbau der Laufbahn sowie der Nebenanlagen geplant. Rund 950 000 Euro sind dafür vorgesehen. „Deswegen können bis Jahresende auch die Vereine mit ihren Sportlern nicht auf die Anlage. Im nächsten Jahr sind dann alle wieder herzlich willkommen“, sagte Bad Dübens Polizeisprecher Michael Marx.

Arbeiten in der Sporthalle

Und auch an der benachbarten Sporthalle wird über die Sommermonate fleißig gewerkelt. Innerhalb der nächsten acht Wochen soll die komplette Normal- und Sicherheitsbeleuchtung in der Halle sowie der SV-Halle erneuert werden. Außerdem wird die Lautsprecheranlage modernisiert. „Wir bauen energiesparende LED-Technik ein. Aktuell erfolgt die Demontage der alten Beleuchtung. Zum Abschluss wird die Sportfeldmarkierung, insbesondere die Anpassung der Basketballlinierung an gültige Normen aufgetragen“, erklärte Carl. In Abstimmung mit der Bundespolizeiabteilung und unter Berücksichtigung dienstlicher und vereinssportlicher Termine wolle man bis Ende August mit dieser Maßnahme durch sein, hofft er auf pünktliche Fertigstellung.

Sportbereich wird stark genutzt

Die notwendigen Modernisierungen an den Sportanlagen begründen sich auch mit der vermehrten Nutzung der Areale. Der Sportplatz wurde 1995 in Betrieb genommen. Die Sporthalle drei Jahre später. „Daraus begründen sich schon allein die Sanierungsarbeiten. Es wurde bereits im Sporthallenbereich in den vergangenen Jahren an der Sanitärtechnik und am Dach gearbeitet. Allerdings werden die Anlagen auch stark benutzt“, so Marx weiter. So habe man seit der Ausbildungsoffensive 2014 deutlich mehr Lehrklassen auf dem Gelände, die im Rahmen ihrer Ausbildung natürlich auch die sportlichen Anlagen intensiv nutzen.

Noch keine Perspektive für alte Gebäude

Die noch auf dem Gelände der Bad Dübener Bundespolizei stehenden Gebäude Nummer 17 und 18 aus NVA-Tagen warten derweil auf eine dringende Sanierung oder einen möglichen Abriss. „Derzeit wird nur die unterste Etage von Nummer 18 als Bekleidungskammer, Schuhmacherei und Lager genutzt. Der Bedarf für neue Gebäude samt Unterbringungsmöglichkeiten für die Polizei ist sicherlich vorhanden und bereits gemeldet“, erklärte Marx weiter. Allerdings habe die vorgesetzte Stelle noch nicht auf eine Anerkennung und perspektivische Sanierung der Mehrgeschosser entschieden.

Von Steffen Brost