Bad Düben

Erfolg für Beamte der Bundespolizeiabteilung Bad Düben. Bei einem Einsatz an der sächsisch-tschechischen Grenze haben Dübener Bundespolizisten an der Autobahn 17 einen Kleinwagen mit bulgarischer Zulassung gestoppt, in dem drei Serben saßen. Wie die Bundespolizei nun mitteilte, habe eine Überprüfung der Reisedokumente zunächst keine Hinweise ergeben. Es habe sich dann jedoch herausgestellt, dass die Männer unter anderen Personalien registriert sind. Der 41 Jahre alte Fahrer habe für Deutschland ein Einreise- und Aufenthaltsverbot. Die beiden Insassen – 40 und 20 Jahre alt – stellten in der Vergangenheit Asylanträge und tauchten im Anschluss unter, nachdem die Anträge negativ beschieden wurden.

Nach Tschechien überstellt

Die drei Serben wurden nach Tschechien überstellt. Laut Bundespolizei ereignete sich der Vorfall bereits in der vergangenen Woche. Der Fahrer sei noch am Folgetag vom Amtsgericht Pirna zu einer Geldstrafe verurteilt worden. Bei einer erneuten unerlaubten Einreise in das Bundesgebiet drohen ihm deshalb in der Zukunft 150 Tage Ersatzfreiheitsstrafe.

Von LVZ