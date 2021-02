Dübener Café-Besitzer will wieder starten

Bad Düben

Ab Sonnabend gibt es bei Torsten Rasenberger wieder Kaffee und Kuchen. „Liebe Gäste, wir lassen Sie nicht mehr länger warten – wir starten mit der Eröffnung light“, kündigt derBetreiber des Bad Dübener Café am Paradeplatz jetzt an und reiht sich damit in die Reihe der Gastronomen, die in der Kurstadt einen Abhol- oder Lieferservice anbieten, ein. Jeweils sonnabends und sonntags gibt es bei Rasenberger ab 13. Februar einen eingeschränkten Straßenverkauf: Kaffee, Torten und Eis – natürlich nur zum Mitnehmen. Bestellungen werden freitags von 10 bis 14 Uhr sowie samstags und sonntags von 14 bis 17 Uhr entgegengenommen.

Gastronomen seit November wieder ausgebremst

Der Bad Dübener Gastronom ist wie viele seiner Kollegen wegen der Corona-Pandemie nach dem ersten Lockdown im Frühjahr letzten Jahres seit November wieder komplett ausgebremst, das öffentliche Leben in der Kurstadt liegt weitgehend lahm. „Nun wollen wir langsam wieder aufmachen, auch in der Hoffnung, dass dies bald wieder komplett möglich ist. Der Laden muss auch wieder in Bewegung kommen“, so der 45-Jährige.

Lokale bieten Abhol- und Lieferservice an

Auch andere Gastronomie-Betriebe bieten in Lockdown-Zeiten einen Liefer- oder Abholservice in der Woche und/oder den Wochenenden an, so das Heide Spa, Hotel National, Bistro am Anger, Hermie’s Räucherkunst, Der Grieche im Kurhaus, Gaststätte Hammermühle, Country & Western Hotel Goldgräber, Gaststätte Zur Kegelbahn.

