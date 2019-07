Bad Düben/Dresden

Dr. Jacqueline Repmann, Ärztliche Direktorin und Chefärztin der Klinik für Orthopädie des Waldkrankenhauses Bad Düben, war am Montagabend beim Frauennetzwerktreffen im Dresdner Albertinum Gast einer Podiumsdiskussion, an der auch Bundeskanzlerin Angela Merkel ( CDU) teilnahm. Eingeladen zu der Veranstaltung hatte Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer ( CDU).

Viel Applaus vom Publikum

„Frau Repmann ist es gelungen, Probleme von Kliniken im ländlichen Raum zu platzieren, sie erntete vom Publikum viel Applaus“, schätzte Bad Dübens Bürgermeisterin Astrid Münster (FWG) ein, die ebenfalls in der Landeshauptstadt weilte.

Kritik am „förderalen Irrsinn“

So kritisierte die Ärztliche Direktorin unter anderem den föderalen Irrsinn, dass Zugverbindungen an Grenzen des Bundeslandes und teils der Landkreise enden, was für eine Klinik wie die ihre die Suche nach Arbeitnehmern erheblich erschwere.

Insgesamt nahmen an diesem zweiten Netzwerktreffen rund 500 Frauen teil.

