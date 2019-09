Dübener Froschbrunnen sprudelt erst 2020 wieder

Bad Düben

Die beiden Brunnen am Kurhaus und am Marktplatz in Bad Düben sprudeln in diesem Jahr nicht. Und das wird auch so bleiben. Erst zu Pfingsten 2020 werden Wasser und Pumpen angestellt. Mittlerweile ist der Froschbrunnen, unterhalb des Kurhauses wieder intakt. Das Mauerwerk war beschädigt, ist mittlerweile aber wieder ausgebessert worden. „Alles funktioniert wieder. Leider hatten sich die Reparaturen deutlich verzögert. Jetzt müssten erst wieder die Pumpen angestellt werden und ein Probelauf starten. Aber für zwei, drei Wochen das Prozedere starten, um sie danach wegen der bevorstehenden Winterpause wieder abzustellen – das lohnt nicht und kostet nur Geld. Deshalb bleibt der Brunnen jetzt trocken“, sagt Thomas Brandt vom Bad Dübener Bauamt.

Reparatur Marktbrunnen noch in diesem Jahr

Gleiches gilt für den Brunnen vorm Rathaus. Zwar sind die Planungen für die Reparaturarbeiten am beschädigten Marktbrunnen weit fortgeschritten. Aktuell werde die Sandsteinschale gefertigt. Die Reparatur soll noch dieses Jahr erfolgen. Das Wasser wird dann aber ebenso erst wieder im nächsten Jahr sprudeln.

Silvester 2017 wurde die Auffangschale des Brunnens durch einen Böller stark beschädigt.

Von Steffen Brost