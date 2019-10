Dübener Funkmast-Pläne: Bürgerinitiative ist enttäuscht

Bad Düben

Nach derInformationsveranstaltung zum geplanten Funkmast auf der Bad Dübener Hammermühleim voll besetzten Speiseraum der Heide-Grundschule hat sich die Bürgerinitiative Sendemast Hammermühle enttäuscht gezeigt. Die Information sei noch einseitiger ausgefallen als befürchtet, die Referenten hätten vieles im Dunkeln gelassen und seien Antworten schuldig geblieben. Bewohner hätten sich im Nachhinein bei Mitgliedern der BI gemeldet und beklagt, dass sie sich mit ihren Sorgen nicht ernst genommen fühlen. „Die gesundheitlichen Risiken fegte man weg mit bloßem Bezug auf den offiziellen Grenzwert. Dabei ist dieser zutiefst umstritten, viele Studien belegen Schädigungen weit unterhalb dieses Grenzwerts. Auch diese Seite hätte beleuchtet werden müssen, immerhin stuft selbst die WHO Mobilfunkstrahlung als ,möglicherweise krebserregend’ ein, wobei die neuste US-Langzeitstudie (2018) zur Diskussion führte, die Einschränkung ,möglicherweise’ sogar durch ,wahrscheinlich’ zu ersetzen“, so die BI.

Funk oder nicht Funk – das ist nicht die Frage

Die Frage müsse für Bad Düben deshalb aber keinesfalls lauten: Funk oder nicht Funk? „So schwarz-weiß braucht man dieses Thema dank moderner technischer Möglichkeiten nicht auszumalen. Denn einen großen und erfreulichen Schritt dahin hat die Stadt längst getan: den Glasfaserausbau. So ist ein Funkloch in der Hammermühle nicht mehr spürbar, wenn man entsprechende Einstellungen (etwa WLAN-Call) vornimmt. Das bestätigen viele Anwohner.“ Die BI betont, dass es nicht um die Abschaffung des Mobilfunks generell gehe, „aber auch Europaparlament, Europarat, Wissenschaftlerverbände und der Bund fordern, Standorte müssten nach Kriterien des Immissionsschutzes optimal ausgesucht werden, um die Strahlenbelastung zu minimieren. Diese Frage betrifft zum jetzigen Zeitpunkt nun einmal akut die Hammermühle, aber grundsätzlich kann für das gesamte Stadtgebiet über eine Optimierung nachgedacht werden.“

An die 700 Bürger haben gegen den Funkmast unterschrieben

Fest stehe jedenfalls – und das belegen laut BI auch die aktuell beinahe 700 Unterschriften gegen den Funkmast im Wohngebiet: „Die Telekom AG will diesen Mast inmitten der Bebauung und an einem Tor zur Dübener Heide, nicht die Bürger der Hammermühle. Wem fühlt die Stadt sich mehr verpflichtet?“

Die Bürgerinitiative hegt zudem Zweifel am Argument der Telekom AG, man müsse drei Masten errichten, würde man einen Alternativstandort mit genügend Abstandsflächen zu Bebauung finden: „Das erscheint abermals irrsinnig, denn in vielen Dörfern steht dieser Mast abseits und es ist nur einer – denken wir etwa an Kossa, wo nach dem Protest der Bevölkerung eine Versetzung geglückt ist, da der Gemeinderat auf seine Gemeinde zuging. An diesem Abend ist man nicht aufeinander zugegangen. Wir würden uns sehr wünschen, dass sich das ändert.“

Für alle, die ihre Bedenken, ihre Ideen und ihre Hilfe anbringen wollen, hier stellvertretend folgender Kontakt: Yvonne Browa, Waldstraße 24; Ute Hoffmann, Waldstraße 2; Telefon: 034243 714408. E-Mail: sendemast.hammermuehle@gmail.com

Von LVZ