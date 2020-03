Dübener Geschäftsfrau verschenkt Tulpen

Bad Düben

Es sind die netten Gesten, die in diesen schwierigen Tagen für menschliches Miteinander stehen: Steffi Noack vom gleichnamigen Blumengeschäft aus Bad Düben verteilte dutzende farbenfrohe Tulpen an die Pflegeeinrichtungen sowie an das Rehazentrum. „Ich rechne damit, dass auch bald die Blumengeschäfte schließen müssen. Damit die vielen Blumen nicht sinnlos verwelken, hab ich entschieden, sie zu verschenken“, sagte Steffi Noack. An die, deren Einsatz besonders gefragt ist.

Blumen für Bewohner-Zimmer und Aufenthaltsraum

Das kam bei den Beschenkten sehr gut an, die auch in diesen Momenten an die anderen denken. „Die Blumen bekommen unsere Bewohner und der Rest wird im Aufenthaltsraum auf den Tisch gestellt. Das macht alles noch viel bunter. Dankeschön“, freute sich Diakonie-Mitarbeiterin Stephanie Neumann.

Von Steffen Brost