Bad Düben

Es brodelt gewaltig in den Städten und auf dem Land. Seit über vier Wochen ist Deutschland wegen der Corona-Pandemie schon zum zweiten Mal runtergefahren. Der Einzelhandel ist weitgehend dicht. Ein Ende ist nicht in Sicht – im Gegenteil. Der Lockdown wurde jetzt noch einmal verschärft.

„Ich darf nicht arbeiten“

Einige Geschäftsleute aus der Bad Dübener Innenstadt wollen das nicht mehr länger so hinnehmen und demonstrieren gegen die verordneten Schließungen. Seit Montagabend sind zahlreiche Schaufenster in der Altstadt zugehangen. Auf Plakaten machen die verzweifelten Inhaber ihrem Frust Luft, so auch Daniela Peschel-Droske. „Ich darf nicht arbeiten. Wovon soll ich meine Krankenversicherung, das Schulgeld für zwei meiner Töchter, Miete fürs Geschäft und Lebenshaltungskosten bezahlen“, schimpft die Geschäftsfrau.

Anzeige

Mehrere Geschäfte in der Bad Dübener Innenstadt zeigen sich verhängt, so auch das von Daniela Peschel-Droske. Quelle: Steffen Brost

Die 42-Jährige betreibt seit drei Jahren erfolgreich ein Strickatelier am Markt. Das Geschäft florierte bis Corona und die damit verbundenen Geschäftsschließungen kamen. „Der Winter ist mein Hauptgeschäft. Aber ich darf nicht arbeiten. Der Staat sagt zwar, beantrage Hilfe, aber das durfte man ja im ersten Lockdown nicht einmal für Lebenshaltungskosten ausgeben. Was soll so etwas. Ich arbeite, damit ich leben kann“, schüttelt Peschel-Droske den Kopf.

„Nicht mal die DDR-Zeit war so schlimm“

Seit über 60 Jahren ist das Blumengeschäft Noack in der Kurstadt präsent. Aber so etwas hat Inhaberin Steffi Noack noch nicht erlebt. „Nicht mal die DDR-Zeit war so schlimm wie das, was derzeit in unserem Land passiert“, sagt die 55-Jährige. Sie betreibt zwei Blumengeschäfte in Eilenburg und Bad Düben. Beide sind seit November dicht. Die finanziellen Belastungen für das Geschäftshaus laufen weiter.

„Mit dieser Aktion wollen wir ein Zeichen setzen. Ich erwarte von der Politik einen Fahrplan und nicht einen Lockdown nach dem anderen. Der Einzelhandel ist kein Pandemietreiber, sonst wären die Zahlen in den vergangenen Wochen runtergegangen, als wir geschlossen hatten. Mein Vertrauen zu unserer aktuellen Regierung ist gleich Null, weil man viele Entscheidungen nicht mehr nachvollziehen kann“, schimpft Noack. Die Mitarbeiter des Blumengeschäftes sind alle auf Kurzarbeit, eine Frau musste entlassen werden.

„Seit zehn Monaten Berufsverbot“

Auch das benachbarte Reisebüro „2 PS“ von Sabine Jörke ist seit Beginn der Coronakrise stark in Mitleidenschaft gezogen. Verluste in sechsstelliger Höhe verzeichnet die Reiseexpertin bis heute. „Ich habe seit zehn Monaten Berufsverbot, bin seitdem nur mit Rückabwicklungen von Buchungen und Stornierungen beschäftigt“, so Jörke, die im vergangenen Jahr auch ihr 30-jähriges Firmenjubiläum absagen musste. Die Reisebüroinhaberin rechnet zudem nicht vor Beginn des zweiten Halbjahres mit einer Beruhigung. Dennoch verzichtet sie auf eine Schaufensterverhüllung. „Ich habe gerade von Weihnachten auf Winterlandschaft umdekoriert. Die Kinder und die Menschen bleiben stehen, wenn sie am Büro vorbeigehen. Und auch ich erfreue mich in der so miesen Zeit daran. Deswegen bleibt es für alle sichtbar“, sagt Jörke.

Stadtchefin äußert Verständnis

Auch Bad Dübens Bürgermeisterin Astrid Münster (FWG) meldet sich angesichts der Lage in ihrer Stadt zu Wort: „Ich kann den Frust und den Ärger der Geschäftsinhaber gut nachvollziehen, vor allem aber deren Existenz-Ängste. Die Perspektive und die Zielstellung der Maßnahmen werden diffus in den Raum gestellt. Eine klare ‚Wenn ... dann ...’-Zielvorstellung würde helfen“, sagt Münster.

Mit Aussagen von Politikern hat auch Jana Lehmann in der Altstädter Straße ihr Schaufenster „dekoriert“. Quelle: Steffen Brost

Mittlerweile kursiert in verschiedenen Chatgruppen in den sozialen Medien der Händlerprotest „Wir machen auf“. Demnach wollen deutschlandweit einige Einzelhändler als Protest gegen die Maßnahmen am 11. Januar wieder für Kunden öffnen – trotz Verbots. Die Bad Dübener Geschäftsleute haben davon auch schon Wind bekommen. Ob sie sich daran beteiligen, wissen sie noch nicht.

Von Steffen Brost