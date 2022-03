Dübener Heide

Die Siebenarmsäule ist nicht nur eine der größten, sondern auch eine der markantesten Waldkreuzungen in der Dübener Heide. Insider wissen – kilometerlange Waldwegestrecken und Ruhe fern von Hauptverkehrsadern sind garantiert. Unter anderem führt der seit dem 99. Deutschen Wandertag eingerichtete und beliebte Wanderweg der Lieder daran vorbei. Eine Schutzhütte steht seit vielen Jahren dort und wird gern von Wanderern und Radfahrern für eine Rast oder einfach mal auf einen Glühwein genutzt. Inzwischen hat allerdings der Zahn der Zeit arg an der in der Hütte befindlichen Sitzgruppe genagt. Rücksichtslose Zeitgenossen haben ihr übriges getan, so dass man letztlich gar nicht mehr darin rasten konnte.

Lesen Sie auch

Die kranken Bäume in der Dübener Heide

Bad Dübener Obermühle: Welche Termine sind geplant?

Das macht den Naturpark Dübener Heide so besonders

So lief die Instandsetzung der Hütte an der Siebenarmsäule ab

Mitglieder der Ortsgruppe Söllichau des Vereins Dübener Heide ärgerte das ungemein. Warum sie machten und nicht nur meckerten, um die Schutzhütte wieder zu reparieren, schrieb Günter Weißköppel jetzt auf. Zunächst suchten sie das Gespräch mit Steffen Girke, dem zuständigen Revierförster – und bekamen selbstverständlich Hilfe. „Nachdem wir den Bedarf an Material grob ausgemessen hatten, bereiteten wir alles vor, denn wir konnten das für die Reparatur benötigte Holz aus dem nahen Forstbestand entnehmen. – Quasi einfach auf dem kleinen Dienstweg.“

Bad Düben kompakt Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus Bad Düben direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Wanderer spornten die Helfer an

Und so ging das Ganze vonstatten. „Also – Freitag, den 11. Februar, früh trafen wir uns vor Ort: Naturparkmitarbeiter Thomas Hust und ich, Günter, als ehrenamtlicher Naturschutzhelfer. Mit Kettensäge haben wir die Kanthölzer zurecht gesägt. Das Werkzeug und den Rest gab’s aus der eigenen Garage. Am Samstag, dem 12. Februar, früh wurde alles ausgeräumt, Teile ausgetauscht, verlängert, unterfüttert, eingegraben, verstrebt und und und. Zwischendurch versorgte uns Eva-Maria Schenk, die Leiterin der Ortsgruppe Söllichau des Vereins Dübener Heide, mit Kaffee und leckeren Brötchen. Bei dem frühlingshaften Wetter zog es doch so manchen Wanderer in die Heide. Nicht selten wurden wir von der Arbeit abgehalten, natürlich mit freundlichen und anerkennenden Worten. Das spornt an.

Initiatoren der Ortsgruppe Söllichau sind zufrieden

Sonntagnachmittag dann die Fertigstellung. Alles in Ordnung, alles fest und sicher, so ging es ans Aufräumen. Und schon kamen die ersten Gäste. Sozusagen bei unserem letzten „Harkenstrich“ nahm ein Radler-Ehepaar aus Bad Düben, uns zur Freude, die Sitzgelegenheit wie selbstverständlich in Besitz. Noch ein nettes Gespräch und Tschüss, bis zum nächsten Mal. Vielleicht wieder an gleicher Stelle. Unsere Arbeit hat sich gelohnt. Das nächste Ziel unserer Ortsgruppe steht fest, die diesjährige Winterwanderung führt auf Umwegen in Richtung – Siebenarmsäule.“

Von LVZ