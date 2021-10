Dübener Heide

Das Glöckchen an der Tür des kleinen Geschäftes in Tornau in der Dübener Heide klingelt. Von ganz hinten hallt ein fröhliches „Guten Morgen“ durch den Laden. Elke Grosskopf füllt gerade die leeren Regale mit frischer Ware nach. Nach dem offiziellen Start ihrer „Genuß-Haltestelle“ im Heidedörfchen Tornau, vor den Toren Bad Dübens, am Freitag geht es jetzt in das Eröffnungswochenende mit Grillen, Kostproben, Glücksrad und einem Kaffeenachmittag am Sonntag.

Elke Grosskopf bietet in ihrer „Genuß-Haltestelle“ regionale und saisonale Produkte aus der gesamten Region an. Dazu gibt es warmes Mittagessen und eine Schulbrottüte für die Kinder. Quelle: Steffen Brost

Für die 51-jährige Tornauerin, die seit 2014 im Ort lebt, geht mit dem kleinen Lädchen ein Jugendtraum in Erfüllung. Nur eben etwas anders. „In meiner Jugend hatte ich den Traum, einmal eine eigene Gaststätte zu führen. Aber es ist anders gekommen. Viele Jahre habe ich als Restaurantfachfrau in Wittenberg gearbeitet. Jetzt ist mit der ,Genuß-Haltestelle’ der Traum in klein in Erfüllung gegangen. Aber ich bin damit sehr glücklich“, sagt die Mutter dreier Kinder.

Lesen Sie auch:

Ein Nachbar hatte die Idee

Die verrückte Idee entstand irgendwann Anfang dieses Jahres in einer geselligen Runde bei den Grosskopfs zu Hause. Dort lebt sie mit Mann Rinaldo, der ebenso drei Kinder in die Beziehung mitbrachte. „Wir sind eine große Patchworkfamilie, da sitzt man oft mit Freunden und Nachbarn zusammen. Und da brachte mich ein Nachbar auf diese Idee mit einem Laden in Tornau. Es gibt ja hier nichts mehr. Warum Äpfel, Birnen oder Gurken aus Spanien kaufen, wenn die auch in Sachsen-Anhalt oder Sachsen wachsen“, fragte sich die Geschäftsfrau.

Regionale Produkte gibt es auch online Möglichkeiten, online regionale Produkte zu kaufen, bietet seit Mai 2020 der Online-Handel Kramer & Konsorten. Er ist auf Initiative der Leader-Regionen der Dübener Heide entstanden. Dabei handelt es sich um einen Verbund regionaler Direktvermarkter und Manufakturen in der Dübener Heide. Auf der Plattform werden Produkte von Erzeugern und landwirtschaftlichen Betrieben aus der Dübener Heide und umliegenden Regionen vermarktet. Die Idee: Viele landwirtschaftliche Familienbetriebe und Kleinanbieter schaffen es aus Kosten- und Arbeitszeitgründen nicht, eine eigene Internetplattform zur Vermarktung ihrer Produkte zu betreiben. Deshalb ist auch eine ständige Präsenz auf kleinen Wochenmärkten nicht möglich.

Und so zückten Elke und ihr Mann Rinaldo den Stift und rechneten hin und her. Ein möglicher Geschäftsraum war schnell gefunden. Direkt an der B 2 in der Wittenberger Straße 17 steht seit vielen Jahren ein Raum leer. „Hier war ganz früher mal eine Bäckerei. Später war einmal ein Tante-Emma-Laden drin und auch ein Blumengeschäft für kurze Zeit. Vorn sind 29 Quadratmeter Verkaufsfläche. Hinten sind noch zusätzliche Möglichkeiten. Perspektivisch wollen wir vielleicht ein bisschen Innengastronomie anbieten“, hat Elke Grosskopf schon die nächsten Pläne im Kopf.

Genügend Parkplätze vorhanden

Doch zunächst soll dieser besondere Laden mit regionalen und saisonalen Spezialitäten zum Laufen gebracht werden. Und so gibt es ab Montag Brot und Brötchen aus Glaucha, Säfte aus Wurzen, Gemüse aus Rackwitz, Fleisch und Wurst aus Schlaitz, Softeis aus Eilenburg und Milchprodukte aus Nemt. „Wir machen in der Woche um sechs Uhr auf. Dann gibt es Kaffee und belegte Brötchen und eine Bockwurst für die Lkw-Fahrer oder alle, die einfach keine Zeit fürs eigene Frühstück zu Hause haben. Parkplätze gibt es hier in unmittelbare Nähe genug“, erklärt die 51-Jährige.

Alles zum Thema Familie in Leipzig als Newsletter Alle News zum Thema Familie in Leipzig immer donnerstags gegen 16 Uhr im E-Mail-Postfach Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Und sie hat noch etwas ganz Besonderes auf Lager. Für alle Schulkinder und Eltern, denen morgens die Zeit zum Schmieren von Schulbroten fehlt, bietet die Geschäftsfrau die Schulbrottüte an. Für drei Euro gibt es einen leckeren Saft, ein Stück Obst und ein belegtes Brötchen. Perspektivisch soll in den Mittagsstunden auch noch ein warmes Essen dazu kommen. Das soll dann nicht nur für Durchreisende, sondern auch für die Tornauer sein. Reinschauen lohnt sich in der „Genuß-Haltestelle“ – denn Anhalten ist dort ausdrücklich erwünscht.

Von Steffen Brost