Dübener Heide: Radwandern ist derzeit der absolute Renner

Bad Düben

Der feuerrote Cabrio-Trabi von Tim Gleißner steht vor der Lobby des Hotels National. Doch in Coronazeiten steigen hier vorerst keine Gäste ein. Lediglich zum Einkaufen nutzt der Chef des Bad Dübener Hotels seinen schicken Zweitakter. „Die Ausfahrt mit dem Trabant ist zweitrangig. Wir kämpfen nach der coronabedingten Schließung um jeden einzelnen Gast. Aktuell sieht es ganz gut aus. Die Gäste kommen langsam wieder. Und auch die Firmen schicken ihre Monteure wieder zum Übernachten ins Hotel. Aber längst sind wir nicht bei den Zahlen von vor Corona“, erzählt Gleißner.

Hotels National: Aktionen sollen Gäste locken

Das Radwandern ist in diesem Jahr verstärkt im Kommen, spürt er deutlich. „Viele kommen drei, vier Tage mit oder ohne Fahrrad. Dann vermitteln wir diese Leute zu Fahrrad-Hammer gleich um die Ecke. Wir arbeiten auch sehr gut mit der Touristinformation und den anderen Gastronomen zusammen, denn nur gemeinsam kommen wir durch diese Zeit“, erklärt er. Mit verschiedenen Aktionen will der Hotelier wieder mehr Gäste in die Heide locken. Dafür werden im National eigens besondere Arrangements wie „Postkutschenfahrten“, „Kurzurlaub in der Heide“, „Wochenenden der Herzen“ oder der „Städtetrip Bad Düben“ angeboten.

Pension Hammermühle : Gute Auslastung

Auch in der Pension Hammermühle am Mühlläufer hofft man, dass der Boom beim Urlaub im eigenen Land anhält. „Wir hatten unsere fünf Zimmer in den vergangenen Wochen gut ausgelastet. Vor allem die ältere Generation kommt in diesem Sommer verstärkt zum Radurlaub in die Dübener Heide. Aktuell bauen wir unser Dachgeschoss aus. Dann können wir demnächst noch ein Zimmer sowie eine Ferienwohnung mehr anbieten. Wir hoffen, dass sich der Coronavirus nicht weiter ausgebreitet und kein neuer Lockdown kommt. Dann würde es für alle schwierig“, sagte Tilo Richter.

„ Goldener Löwe “: Mehr Radfahrer und Kurztouristen

Ähnlich sieht es Peter Schüßler von der Burgschänke und Herberge „ Goldener Löwe“. Die 14 Zimmer werden aktuell mehr an Radfahrer und Kurztouristen als an Firmenvertreter vergeben. „Das hat sich nach Corona völlig verändert. Aktuell befinden wir uns in einer Erholungsphase. Ich hoffe, dass das anhält und viele Leute die Dübener Heide entdecken und hier auch unsere Angebote nutzen“, so Schüßler.

Radverleih Hammer läuft gut

Thomas Hammer vom gleichnamigen Radverleih in Bad Düben muss in der Urlaubszeit täglich gemietete Fahrräder zu den Hotels in der Region bringen. Das Geschäft mit dem Radverleih boomt. Quelle: Steffen Brost

Sehr zufrieden ist Thomas Hammer vom Bad Dübener Radverleih mit der aktuellen Lage. „Der Verleih von Fahrrädern, vor allem E-Bikes boomt. Auch der Radverkauf hat in diesem Sommer extrem zugenommen. Viele stecken das Geld, was sie für den Urlaub gespart hatten, in neue Fahrräder. Viele Hersteller sind deswegen bereits bei einigen Typen ausverkauft“, erzählt der Radexperte. Auch der Verleih boomt. 60 Fahrräder und 10 E-Bikes hat Thomas Hammer aktuell in der Vermietung. Seine Kunden sind viele Hotels in und um Bad Düben. „Seitdem die Hotels wieder geöffnet haben, fahre ich fast täglich die bestellten Fahrräder in die Hotels und Pensionen, damit die Urlauber in die Pedale treten können. Ich werde noch in diesem Jahr weitere Fahrräder anschaffen, um den Verleih auszubauen“, so Hammer weiter.

Familienabenteuer per Rad sind gefragt

In der Touristinformation im Naturparkhaus bemerkt man seit dem Lockdown durch Corona eine verstärkte Zunahme von Radfahrern. „Die sind oft mit Kind und Kegel unterwegs und legen in Bad Düben einen oder mehrere Tage einen Stopp ein. Unsere Stadt ist der Knotenpunkt des Radfernweges Berlin-Leipzig, des Torgischen Weges und des Mulderadweges. Das haben wir in den vergangenen Wochen deutlich gemerkt. Das Familienabenteuer per Rad steht in diesem Jahr hoch im Kurs. Viele lassen sich bei uns beraten. Haben Fragen zu Unterkünften, Sehenswürdigkeiten und kulinarischen Tipps“, so Cornelia Richter von der Touristinformation.

