Dübener Historienfilm verkauft sich gut – Autor spendet Erlös

Bad Düben

Stolze 1800 Euro hat der Verkauf des zweiten von Bad Dübens Stadtchronisten herausgegebenen historischen Films in diesem Jahr bereits erbracht. Wie angekündigt, spendet Lutz Fritzsche den Erlös. Genau 1001 Euro konnte der 65-Jährige noch vor Ausbruch der Corona-Pandemie an die Schüler und Lehrer der Heide-Grundschule Bad Düben für deren Opern-Projekt „Märchen aus 1001 Nacht – Abu Hassan“ übergeben. Das sollte eigentlich jetzt aufgeführt werden, musste aber aufgrund der aktuellen Situation verschoben werden. Weitere je 400 Euro gingen jetzt an das Jugendhaus Poly sowie die Jugendfeuerwehr.

23 Minuten über das Bad Düben der 1960er-Jahre

Zu Beginn des Jahres hatte der 65-Jährige den 23-minütigen Streifen veröffentlicht. Das Material stellte eine Familie aus Leipzig zur Verfügung, deren Eltern einst in der Kirchstraße ein Fotogeschäft hatten. Gezeigt wird ein Festumzug, ein Fußballspiel, ein Boxkampf. Auch Bilder eines Fronleichnams-Umzuges der katholischen Kirche und des Schulanfangs in der Oberschule sind festgehalten.

Neuer Historien-Film zeigt das Bad Düben im Jahr 1960

Image-Film zeigt das Düben des Jahres 1929

2019 erschien Streifen über die Stadt im Jahr 1929

2019 veröffentlichte Fritzsche bereits den ersten Film. Das Material für den Image-Film „Düben 1929, Stadtansichten, Gaststätten, Feuerwehrübung mit Arbeiter-Samariterbund“ stammte aus Privatbesitz, zeigte unter anderem Stadtansichten, das Panorama vom Altenhof zum Alaunwerk, Gaststätten, Kirche, Firmen sowie eine Familie beim Ausflug, vermutlich im Alaunwerk gedreht, sowie eine Großübung der Feuerwehr. 1700 Euro kamen damals zusammen, das Geld ging unter anderem an die Breitwellenrutsche im Natursportbad mit Camp, das Opern-Projekt in der Heide-Grundschule und das Jugendhaus Poly.

Dritter Streifen ist perspektivisch angedacht

Zusammen mit dem Laußiger Hans-Georg Marschner hatte Fritzsche das historische Material aufbereitet. Gut möglich ist, dass es ein drittes DVD-Projekt geben wird. „Ich habe noch alte Filmaufnahmen vom einstigen Leiter der Touristenstation, Herrn Schuricht. Das muss aber alles erst aufgearbeitet werden.“

Von Kathrin Kabelitz