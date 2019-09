Dübener Hobby-Autorin erzählt Geschichte von Tessa weiter

Bad Düben

Es ist der 18. September 2018. Die Bad Dübener Hobby-Autorin Stephanie Weichhold freut sich, dass Teil III ihrer Fantasy-Reihe „Tessa“ erschienen ist. Es soll der letzte Teil sein, sagt die 30-Jährige damals und kündigt neue Buchprojekte an. Nun ist der 18. September 2019 und ein neues Werk der Kurstädterin soll an diesem Mittwoch auf den Markt kommen. Der Titel „Tessa Königsfluch“. Nanu, doch ein Comeback der Buch-Heldin?

Stephanie Weichhold ist eine Bad Dübener Hobby-Autorin. Quelle: privat

Geschichte von Tessa geht weiter

„Eigentlich war die Geschichte abgeschlossen. Tessa hat den bösen Magier besiegt, alles ist gut. Doch dann habe ich gemerkt, dass es noch mehr zu erzählen gibt.“ Und mit jedem Satz, den Stephanie Weichhold mit ihrem Tintenroller auf Papier bannt, nimmt der erste Band der zweiten Reihe immer mehr Gestalt an. Jetzt, ein Jahr später, geht die Geschichte tatsächlich weiter: Tessa, mittlerweile zur jungen Frau gereift und Mutter geworden, erfährt, dass der schwarze Magier eine Tochter hatte. Die Befürchtung, dass auch sie die schwarze Magie beherrscht, ist groß. Schon jetzt weiß sie, einen zweiten Teil wird es auch da geben, „und vielleicht noch einen dritten.“

Das dritte Buch in diesem Jahr

Für die Erzieherin, die in einer Kindertageseinrichtung der Diakonie in Bad Düben arbeitet, ist das in diesem Jahr der dritte eigene Buch, welches sie herausgibt. „Im August ist mein zweites Kinderbuch erschienen: Im Auge des Wolfes – Kelch.“ Die Fortsetzung jener Geschichte rund um Naya, die im Frühjahr mit dem ersten Teil ihren Anfang genommen hatte. Das Mädchen lebt in einem kleinen Dorf und hat die besondere Gabe, Tiere zu verstehen. Das aber weiß die Zehnjährige lange nicht – bis sie auf Wolf Nanuk trifft, mit dem sie fortan einige Abenteuer besteht.

Datum der Veröffentlichung ist immer ein besonderes

Viele Jahre sind vergangen, seit Stephanie Weichhold beim Aufsatz-Schreiben in der 4. Klasse merkte, dass es ihr liegt, Gedanken in Worte zu fassen. „Vera und ihre zwei Katzen“ hieß das Erstlingswerk fürs Schulheft. Acht Werke der Selbst-Herausgeberin, die sich vor allem Fantasy-Geschichten verschrieben hat, sind mittlerweile erschienen.

Eine gewisse Regelmäßigkeit ist mittlerweile zu erkennen. So gestaltet eine Freundin aus Amerika die Cover der Bücher. Und die Veröffentlichungstermine sind immer bewusst ausgewählt. So auch der 18. September: „Die Daten für Veröffentlichungen hängen immer mit Personen oder Ereignissen zusammen, die mir viel bedeuten. In diesem Fall ist es der Geburtstag eines sehr wichtigen Menschen, der im letzten Jahr leider gestorben ist. Er fehlt mir sehr.“ Heute hätte diese Person, die in ihrem Leben eine sehr wichtige Rolle spielte, Geburtstag. „Er sagte früher einmal in einem Zeitungsinterview: „Wer als Melker etwas werden will, muss aus Kühen etwas machen“.

Dieses Zitat hat sie inspiriert, um sich einen motivierenden Spruch selbst zu „basteln“: Wer als Autorin etwas werden will, muss mit Worten spielen können.

Im Sommer erschien der zweite Teil ihres Kinderbuches. Quelle: privat

Arbeit an drei Projekten gleichzeitig

Und das wird Stephanie Weichhold weiter tun. Derzeit arbeitet sie in jeder freien Minute an drei Buch-Projekten gleichzeitig. Immer dann, wenn sie bei einem nicht weiterkommt, gelingt dies bei einem anderen: „Ich muss mich kurz einlesen und schon sprudeln die Gedanken.“

Die Bücher können im Buchhandel bestellt werden. Im Auge des Wolfes Der Kelch (ISBN: 978-9-4638-6519-7). Tessa Königsfluch (ISBN: 978-9-4638-6509-8).

Von Kathrin Kabelitz